Prezzi agevolati al Parco Natura Viva per le famiglie di Verona: l'iniziativa del Comune

Una giornata in famiglia al Parco Natura Viva a prezzi vantaggiosi. Il Comune di Verona attraverso l’assessorato al Turismo sociale dà la possibilità alle famiglie con minori residenti nel territorio comunale di trascorrere una divertente ed istruttiva giornata al parco a Bussolengo ad un costo ridotto e accessibile a tutti.

Gli adulti infatti potranno acquistare il biglietto a 16 euro, mentre i bambini e i ragazzi fino a 17 anni compiuti potranno entrare gratuitamente.

I biglietti potranno essere prenotati fino al 23 ottobre 2021 e fino ad esaurimento, inviando il modulo domanda insieme al documento d'identità del richiedente a vacanzefamiglie@comune.verona.it. I biglietti avranno validità tutti i giorni dal 13 novembre all'8 dicembre 2021.

Il parco dovrà essere raggiunto con mezzi propri e, per accedervi, sarà obbligatorio avere il green pass a partire dai 12 anni in su. I biglietti potranno essere richiesti solamente per i componenti del proprio nucleo familiare e non saranno cedibili o rimborsabili.