Prevenzione tumore al seno, mammografia ed ecografia gratuite a Oppeano: 81 gli esami effettuati

Con grande successo si è concluso l’evento di Oppeano che, grazie al sostegno dei partner, ha portato in piazza decine e decine di donne con lo scopo di prevenire l’insorgenza del tumore al seno attraverso gli esami diagnostici gratuiti. L’evento ha fatto tappa ad Oppeano lo scorso 26 luglio, ed è iniziato attorno alle 9 del mattino. Ad attendere le donne prenotate per le visite la clinica in rosa di WelfareCare, attrezzata con la strumentazione tecnica necessaria e presieduta da un’equipe composta da personale medico e sanitario.

Mammografia ed ecografia gratuite - Comune di Oppeano

Alla fine sono stati ben 81 gli esami senologici effettuati in totale, nello specifico 32 le mammografie e 49 le ecografie erogate gratuitamente. Un modo nuovo di effettuare una visita medica che unisce alla professionalità di un team specializzato anche una location itinerante in grado di offrire un servizio di prevenzione in ogni dove e, per quel che riguarda il periodo attuale di emergenza sanitaria, di poterle attuare nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

Per aderire all’iniziativa è stato sufficiente prenotarsi nel sito welfarecare.org nella sezione prenota e presentarsi per l’accettazione con la documentazione stampata e già compilata. Le prestazioni gratuite disponibili e la copertura del servizio durante gli eventi sono correlati alle risorse derivanti dal sostegno delle aziende ai piani di marketing di WelfareCare.