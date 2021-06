Colpi di calore sul posto di lavoro, i consigli dello Spisal per prevenirli

Non solo per bambini, anziani e persone fragili. Il grande caldo è un'insidia pericolosa per molti lavoratori, in particolare quelli impegnati in mansioni all'aria aperta, come gli agricoltori, gli addetti alla raccolta di frutta o verdura nei campi o in serra, oppure gli operai dei cantieri edili e stradali, o anche quelli esposti a fonti di calore radiante, come all'interno di acciaierie, fonderie e vetrerie. Per questo il Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro (Spisal) dell'Ulss 9 Scaligera ha diffuso consigli e indicazioni utili a lavoratori e a datori di lavoro per prevenire i colpi di calore.

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI COLPI DI CALORE SUI POSTI DI LAVORO

Per il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a: programmare le mansioni con maggior fatica fisica in orari con temperature più favorevoli, preferendo l'orario mattutino e preserale; garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro, che devono essere regolarmente riforniti di bevande idro-saline e acqua; mettere a disposizione mezzi di protezione individuali quali un cappello a tesa larga e circolare, e abiti leggeri di colore chiaro e in tessuto traspirante; prevedere pause durante il turno lavorativo in un luogo il più possibile fresco o comunque in aree ombreggiate. È inoltre importante che il datore di lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenga conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute, al fine di limitare o escludere l’esposizione ad alte temperature per quei lavoratori che risultano affetti da patologie quali pressione arteriosa elevata, obesità, disturbi cardiaci e renali.

I segnali di allarme indicativi di un colpo di calore sono spossatezza, crampi muscolari, senso di nausea e vomito, vertigini, convulsioni e stato confusionale fino alla perdita di coscienza. In caso di malessere, è bene chiamare subito il 118 e un incaricato di primo soccorso. La persona va fatta sdraiare all'ombra e al fresco, slacciando o togliendo gli abiti da lavoro. È inoltre indicato ventilare il lavoratore, effettuare spugnature con acqua fresca su fronte e nuca e fargli bere acqua o soluzione salina ogni 15 minuti a piccole quantità.