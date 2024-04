Stipendio tagliato nel cambio d'appalto, presidio per le bibliotecarie

Il Comune di San Martino Buon Albergo e la cooperativa bolognese Le Macchine Celibi non hanno aperto spiragli nella trattativa con il sindacato Filcams Cgil sulla vertenza per le dipendenti della biblioteca. E così lunedì prossimo si terrà un presidio pubblico davanti al municipio per chiedere una soluzione positiva per le lavoratrici.

Non è andato a buon fine l'incontro tra i rappresentanti delle lavoratrici con quelli della cooperativa e del Comune. La discussione si è concentrata sul cambio di appalto che rischia di tagliare gli stipendi delle bibliotecarie anche del 30%. Una crisi aperta un mese fa con la proroga dell'incarico alla cooperativa uscente decisa dal Comune di San Martino. Comune che, tramite l'impegno orale del sindaco Giulio Furlani, avrebbe dovuto trovare le risorse per integrare al 100% la parte mancante delle retribuzioni.

La cooperativa, infatti, ha confermato di non essere disposta a riconoscere tutti gli scatti di anzianità alle dipendenti. Ma anche l'amministrazione comunale sembra aver fatto un passo indietro, con la dirigente che ha difeso la coerenza della procedura d'appalto.

Per questo motivo, Filcams Cgil Verona ha deciso di aprire lo stato di agitazione e di indire un presidio di protesta davanti al municipio di San Martino Buon Albergo per lunedì 29 aprile, dalle 15 alle 19, in concomitanza con la seduta del consiglio comunale, per chiedere al sindaco e a tutta l'amministrazione di trovare le risorse necessarie a mantenere invariata la retribuzione delle bibliotecarie.

Il presidio è aperto a tutta la cittadinanza che, in questi giorni, ha mostrato forte solidarietà e supporto nei confronti delle lavoratrici.