Comitati in piazza, presidio con raccolta firme per la sanità veronese

Sei comitati nati in diversi punti della provincia di Verona per tutela della sanità territoriale hanno organizzato un presidio con raccolta firme per sabato prossimo, 1 aprile, in Piazza Bra. Dalle 10.30 alle 12.30 tutti i cittadini potranno sottoscrivere la richiesta rivolta alla Regione Veneto e alla direzione dell'Ulss 9 Scaligera «per l'attuazione dei servizi necessari a garantire il diritto alla salute».

I comitati che hanno collaborato a questa iniziativa sono il comitato per l'ospedale di Isola della Scala, il comitato per la difesa dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, il comitato a sostegno della salute mentale di Verona e Provincia, il comitato per la difesa dell'ospedale Magalini di Villafranca, il comitato Uniti per l'Orlandi di Bussolengo e il comitato dei cittadini della Media Pianura Veronese per l'ospedale San Biagio di Bovolone. Insieme hanno sottolineato almeno tre «persistenti grosse problematiche» che riguardano la sanità scaligera.

La prima è l'ancora incompleta applicazione dells schede sanitarie regionali che prevedevano l'implementazione dei servizi negli ospedali veronesi.

Un altro limite della sanità scaligera è poi la carenza di personale sanitario. «Carenza di assunzioni e abbondanza di dimissioni caratterizzano la nostra sanità pubblica - hanno scritto i sei comitati - Soprattutto quest’ultime sono il segnale che il problema non è causato solamente dal numero chiuso nei corsi di specializzazione». Carenza di personale che tocca anche i servizi territoriali, come i consultori e i centri per la salute mentale, ma che in particolar modo riguarda la figura del medico di famiglia. Questi dottori sono sempre meno e non forniscono più «una tempestiva risposta ai bisogni della popolazione», secondo i comitati per la sanità veronese. E la conseguenza è che i pazienti si devono rivolgere sempre più ai pronto soccorso, intasando queste strutture per patologie non gravi e appesantendo il lavoro del personale sanitario. «È necessario che il personale sia in numero adeguato per dare risposta alle richieste ospedaliere, domiciliari e dei servizi di salute mentale, ma non vediamo da parte degli organi preposti effettivi sforzi e progetti per risolvere queste problematiche», hanno aggiunto i comitati per la sanità della provincia di Verona.

Infine, altra situazione critica denunciata è quella del cup, il centro unico per prenotare le prestazioni sanitarie. «Situazione inaccettabile sia per i lunghi tempi di attesa per avere una risposta dell’operatore e sia per l’impossibilità di fornire le prestazioni richieste nei tempi prescritti - hanno spiegato i comitati - Le prestazioni spesso non vengono neppure prese in carico ed il cittadino è costretto ad effettuare la prestazione privatamente e a pagamento».