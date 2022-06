Presidio in Piazza Bra per chiedere verità sulla morte di Lucia Raso

I familiari, gli amici ed i parenti di Lucia Raso hanno organizzato per questa mattina, 23 giugno, un presidio in Piazza Bra. La manifestazione si tiene dalle 11 alle 14 ed ha un unico scopo: chiedere che si arrivi il prima possibile alla chiusura delle indagini.

È passato, infatti, più di un anno e mezzo dalla morte della giovane veronese, precipitata dalla finestra della stanza che condivideva con il fidanzato Christian Treo. Una tragica morte, su cui ancora non è stata fatta giustizia.

Lucia Raso è morta a 36 anni il 23 novembre 2020 a Landshut, in Baviera. È caduta dalla finestra dell'appartamento del fidanzato Christian Treo. Nell'abitazione, oltre al fidanzato, erano presenti anche altri due coinquilini. E, prima della tragedia, tutti assieme avevano consumato la cena. Dopo il pasto, Lucia Raso e Christian Treo si sarebbero ritirati nella loro stanza. L'uomo avrebbe lasciato la fidanzata sola per un breve lasso di tempo. Proprio in quel momento, la 36enne sarebbe caduta dalla finestra senza un apparente motivo e senza testimoni che potessero vedere o sentire. Una ricostruzione dei fatti, fornita da Christian Treo, che non ha mai convinto fino in fondo. E infatti la Procura di Verona ha aperto un'inchiesta, indagando proprio su Christian Treo e prefigurando il reato di omicidio volontario.

Ad oggi, la famiglia è ancora in attesa dell'esito delle indagini e chiede che si faccia luce quanto prima sull'accaduto. Ai familiari, si sono uniti anche gli amici di Lucia Raso e un gruppo di associazioni, tra cui Non una di meno, Isolina, Petra, Il filo di Arianna, Il circolo della Rosa, Le donne in nero, Angels in run e Telefono Rosa. Tutti in Piazza Bra, oggi, per chiedere verità sulla morte di una giovane donna veronese.