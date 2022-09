Quarto presidio per Lucia Raso, appello della famiglia: «Vogliamo risposte»

Non ci sono ancora sviluppi rilevanti sul caso Lucia Raso, la 36enne veronese deceduta per una caduta dalla finestra avvenuta nel novembre 2020 in Germania. E per questo amici, parenti e familiari scenderanno ancora in piazza domani, 23 settembre.

Contro un silenzio che rischia di spingere la tragica morte di Lucia Raso nell'oblio, domani si terrà il quarto presidio in Piazza Bra, dalle 11.15 alle 12. La madre, il padre e la nonna della donna vogliono lanciare un nuovo appello per avere delle risposte, dopo due anni. Insieme a loro, ci saranno anche alcuni conoscenti di Lucia Raso ed i rappresentanti delle associazioni che hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia della 36enne veronese. Hanno aderito al presidio di domani: Il Circolo della Rosa, Petra - Associazione Antiviolenza, Il Filo di Arianna, Se Non Ora Quando, Non Una Di Meno, Donne in Nero, Vittime della Strada, Circolo Pink, Isolina, Telefono Rosa e il Circolo Nuova Analisi.

Sulla morte di Lucia Raso è ancora in corso un'indagine della Procura di Verona per accertare se la caduta della donna dalla finestra sia stata davvero una fatalità, come raccontato dal fidanzato Christian Treo con cui lei condivideva la stanza di un appartamento a Landshut, in Baviera. Ci sono infatti dei sospetti che potrebbero indicare una responsabilità proprio del fidanzato nella caduta.