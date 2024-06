«Nuovo ospedale di comunità di Borgo Roma ancora al palo»

Mercoledì scorso, 19 giugno, si è tenuto davanti all'ospedale di Borgo Trento un nuovo presidio sindacale per chiedere lo scorrimento (ai fini dell’assunzione) delle graduatorie degli operatori socio sanitari di Azienda Zero, che per il Veronese contano oltre 300 lavoratori e lavoratrici in attesa di essere chiamati.

«Nelle ultime settimane Aoui e Ulss 9 hanno effettuato alcune assunzioni, rispettivamente 23 e 25, ma il bisogno di oss, come di infermieri e di medici, resta altissimo in tutte le strutture pubbliche del territorio, e pressoché in tutti i reparti - ha dichiarato Simone Mazza, responsabile sanità del sindacato dei lavoratori pubblici Fp Cgil Verona - Per essere molto chiari, non ci sembra un caso che gli spazi del nuovo ospedale di comunità inaugurati lo scorso 23 maggio al polo di Borgo Roma alla presenza di tutte le autorità, siano ancora vuoti, e che l'entrata in esercizio della nuova struttura sia ancora al palo per non meglio specificati problemi amministrativi. Sappiamo che si stanno richiamando infermieri da altri reparti. Idem per i medici. Mentre al momento non sappiamo quale sia la destinazione precisa dei nuovi oss assunti».

L’urgenza di procedere immediatamente ad ulteriori assunzioni «dipende anche dal fatto che la graduatoria oss scadrà il prossimo 20 luglio - ha concluso Mazza - Per evitare agli operatori e alle operatrici il disagio e il danno di dover affrontare da capo l’intero iter concorsuale, comprese le prove di esame, non ci sono che due vie: o le assunzioni o la proroga delle graduatorie».