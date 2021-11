"Presepi dal Mondo a Verona", dopo una anno di stop causa Covid torna in città la magnifica rassegna di Natale

Dopo l’annullamento della passata edizione per ragioni connesse alla pandemia da Covid-19, torna la Rassegna "Presepi dal mondo a Verona" con il suo simbolo, la Stella Cometa più grande del mondo installa in piazza Bra. Verrà inaugurata sabato 20 novembre alle ore 11 alla presenza del sindaco di Verona Federico Sboarina e del vescovo di Verona Monsignor Giuseppe Zenti. Anche questo è un confortante segnale per l’auspicata ripresa.

Quest’anno, a causa di improrogabili lavori nell’anfiteatro areniano, la rassegna "Presepi dal mondo in Arena", evento unico nel suo genere, verrà temporaneamente spostata nella prestigiosa sede del Palazzo della Gran Guardia, mantenendo comunque inalterati il suo fascino e la sua spettacolarità, oltre ad elevare ancora più il suo livello artistico. La rassegna, giunta alla sua 37esima edizione, organizzata dalla Fondazione Verona per l’Arena, ideata e curata da Alfredo Troisi, consiste in una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte (sono ben 400) ispirati al tema della natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo e, proprio per questo, offre un quadro artistico completo della tradizione presepistica intercontinentale.

L’esposizione continua ad ottenere grandi consensi e riconoscimenti ogni anno, spesso sottolineandone il carattere di multietnicità e l'invito alla diffusione dello spirito di tolleranza tra popoli appartenenti a culture diverse. Martedì 16 novembre 2021 alle ore 12.30, presso la Sala Arazzi del Comune di Verona, è prevista la conferenza stampa di presentazione ufficiale della 37esima rassegna "Presepi dal Mondo a Verona", durante la quale verranno fornite tutte le informazioni circa le novità della manifestazione di quest'anno.