Presepe veronese a Montecitorio, Fontana: «Forma d'arte da tramandare»

«Il presepe è una forma d'arte, di cultura e di tradizione tipicamente italiana e diffusa in tutto il mondo. È una rappresentazione di pace ed è parte della nostra cultura, dei nostri valori. Esponendo i presepi alla Camera dei deputati riteniamo di fare qualcosa di buono per la nostra identità e per la nostra tradizione, omaggiando una grande storia che, con San Francesco d’Assisi, continua da 800 anni e che deve essere conservata e tramandata alle future generazioni».

Lo ha detto il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, inaugurando mercoledì pomeriggio a Palazzo Montecitorio l’allestimento, da lui promosso, del presepe di Verona. L’installazione della natività è stata realizzata dall’Associazione italiana amici del presepio. Nella stessa galleria sono esposti anche i presepi di Napoli e Greccio, il luogo della prima rappresentazione del presepe di San Francesco. Fontana ha salutato e ringraziato la delegazione scaligera dei presepi, composta da Maurizio Sanzi, Remo Zanetti, Marco Mignolli ed Enrico Avogaro.

«Partecipare a questa iniziativa e vedere il nostro presepe è un’immensa soddisfazione, per noi e per tutto il nostro movimento - ha detto Sanzi -. Grazie al Presidente Fontana: è questo un modo per valorizzare l’attività di tanti artisti che compongono il nostro movimento e l’attività di tanti appassionati. La nostra associazione è anche scuola di presepismo, per tramandare ai giovani questa tradizione e partecipa a progetti di valenza sociale, mostrando come il presepe sia anche veicolo di buone iniziative rivolte agli altri».

Il presepe veronese allestito a Montecitorio rappresenta tre luoghi simbolo della città scaligera: l’Arena, il balcone di Giulietta e le mura. Proprio le mura sono l’ambientazione di contesto della natività. È realizzato in polistirolo, gesso, con colori acrilici e una finissima ricostruzione di facciate, mattoni, particolari.

«Il presepe conosce nei nostri tempi una seconda giovinezza per l’universalità del messaggio che porta con sé e perché è locale, ciascun luogo lo costruisce - ha sottolineato l’antropologo Marino Niola -. Lo possiamo definire come il made in Italy della devozione: è infatti un modo particolare di sentire la religiosità che l'Italia ha insegnato al mondo, nato dal genio di San Francesco d'Assisi».