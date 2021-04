Nella parrocchia di Castelcerino, 20 metri quadrati di presepe per la Pasqua

Nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Castelcerino, piccola frazione di Soave, è possibile quest'anno visitare il presepe pasquale, un'opera nata dall'idea del gruppo di volontari che cura la chiesetta e che allestisce il tradizionale presepe natalizio.

Augusto Bettonte, sagrestano e progettista del gruppo formato da Pio Dal Bosco, Luca Bonazzi, Francesca Dal Bosco ed Emanuela Piubelli, ha pensato di sfruttare lo spazio della cappella, realizzando per la prima volta il presepe di Pasqua.

L'opera occupa 20 metri quadri e ripercorre alcuni passaggi di una Passione di Cristo, contestualizzata nel paesaggio desertico tipico della Palestina.



(Dettaglio della Via Crucis del presepe di Pasqua)

Le scene sono molto suggestive ed anche utili ad immergersi nello spirito della Pasqua. L'intento della rappresentazione vuole essere quello di ricreare il clima di questi giorni di festa per i cristiani, in modo tale che sia gli adulti che i bambini possano vivere la Resurrezione che si festeggia oggi, 4 aprile, in maniera più ferma e consapevole.

Le visite a questo speciale presepe di Pasqua sono aperte a tutti durante la settimana e nei weekend anche dopo questo periodo di festa.



(Dettaglio del presepe di Pasqua - L'ultima cena)