A Verona nasce ufficialmente il nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia

Giovedì 20 aprile alle 15, nell’aula T.2 del Polo Zanotto in viale dell’Università 4 si terrà la presentazione del nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia a Verona. L’incontro, rivolto a future studentesse e studenti oltre che ai loro famigliari, permetterà di conoscere tutti gli aspetti innovativi e gli sbocchi professionali di questa nuova e importante proposta formativa nata dalla collaborazione tra l'università e l'Irccs ospedale Sacro Cuore don Calabria.

In base a quanto riferito in una nota dall'Univr, il corso della durata di 5 anni ha l’obiettivo di «formare professionisti con cultura multidisciplinare, pronti ad affrontare le sfide del futuro e ad interagire con le altre professioni in ambito sanitario». Un futuro farmacista del territorio esperto di informazione sull’uso del farmaco, ma al contempo anche un operatore attivo di una rete per l’integrazione dei servizi sanitari. Si punterà anche a «una formazione innovativa che guarda alla fitoterapia e ai farmaci galenici». Per questo motivo, oltre alle materie tradizionali della professione, sono previste anche discipline che vengono incontro al cambiamento della professione stessa, e nuovi insegnamenti che nascono dall’interesse e dalle esigenze della società. Di grande valore per gli aspetti didattici la collaborazione dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Verona.

L’appuntamento del 20 aprile si aprirà con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Pier Francesco Nocini e del preside della facoltà di Medicina e chirurgia Giuseppe Lippi, introdotti da Paola Dominici. Si proseguirà con una panoramica del nuovo corso di laurea presentata da Cristiano Chiamulera, docente di Farmacologia del dipartimento di Diagnostica e sanità pubblica dell’ateneo. A seguire Federico Schena delegato alla didattica modererà il dibattito sulle peculiarità del nuovo corso con Linda Avesani che presenterà come questa offerta formativa nasce da ricerca e clinica. A parlare della vita del farmaco e delle nuove frontiere di diagnosi e terapia sarà Giancarlo Gorgoni direttore della Radiofarmacia dell'Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria.

L’evento proseguirà con una tavola rotonda sugli sbocchi professionali con Giacomo Ferro dell’associazione giovani farmacisti, Giancarlo Gorgoni, dell’Irccs Sacro Cuore di Negrar, Paolo Pomari, dei farmacisti volontari della Protezione Civile, Paola Marini, dell’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Giovanna Scroccaro, della Direzione farmaceutica della Regione Veneto, Elena Vecchioni di Federfarma, Matteo Zerbinato, dell’Ordine provinciale dei farmacisti e Teresa Zuppini, dell’Irccs Sacro Cuore di Negrar. Moderatore sarà Federico Realdon presidente dell’Ordine provinciale dei farmacisti.