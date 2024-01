Presentato il Carnevale veronese: nel 2024 ben 78 eventi in programma

Sono state presentate lo scorso mercoledì 27 dicembre nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, le iniziative del Coordinamento dei comitati carnevaleschi della provincia di Verona per il 2024. Si tratta del primo anno di ripresa completa e regolare delle manifestazioni dopo la fine dell’emergenza Covid-19. Nell'occasione sono intervenuti il presidente della Provincia, Flavio Pasini, la presidente del Coordinamento Loretta Zaninelli e il vicepresidente Antonio Soffiati. Erano, inoltre, presenti il direttore commerciale del Pastificio Avesani, Alessandro Chiarini, nonché il presidente di Valpolicella Benaco Banca, Daniele Maroldi.

Il calendario delle manifestazioni in programma per il Carnevale 2024 prenderà il via ufficialmente con la cena benefica del 13 gennaio al ristorante "La tavola d’oro" del Montresor Hotel a Bussolengo. Un evento, aperto dalla benedizione di don Francesco Todeschini, dedicato a una giovane 21enne veronese affetta dalla nascita da agenesia del verme cerebellare e bisognosa di assistenza continuativa.

Nel corso dei mesi successivi si alterneranno i tipici appuntamenti del Carnevale veronese, tra cui le elezioni e le investiture delle Maschere, le sfilate con la presenza delle stesse Maschere provenienti da diverse province, venete e non, e dei carri allegorici. La prima sfilata sarà il 14 gennaio a Santo Stefano di Zimella. Dopo 78 eventi, il programma del Carnevale si chiuderà il 7 settembre a Torri del Benaco.

Il Consiglio del Coordinamento dei comitati carnevaleschi della provincia di Verona è presieduto da Loretta Zaninelli e formato dai vicepresidenti Antonio Soffiati e Arnaldo Bissoli, dal segretario Mirko Menon e dai consiglieri Sonia Cordioli (Tesoriere), Simone Vesentini, Vanni Beltrame, Luciano Dorico e Liliana Zaninelli.