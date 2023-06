Tra natura e spettacoli a Villa Buri le serate alternative del Festival Gambe all'Aria, Buffolo: «Percorso di crescita attraverso il teatro»

Natura, cultura e immaginazione sono l’alternativa alle calde serate in città. L’appuntamento con il "Festival Gambe all'Aria" è a Villa Buri, durante tutta la settimana dal 26 giugno all'1 luglio che sarà davvero ricchissima di spettacoli serali adatti ad ogni età.

Una rassegna che si presenta articolata su tre location: il palco principale per gli spettacoli serali, il palco nel bosco, arricchito dal Bar*Aria con aperitivi e menù diversi per cenare ogni sera e che ospiterà la musica, infine l’Arena Bimbi con giochi e un angolo dedicato alla lettura libera, a cura di Farfilò.

Le serate inizieranno alle 18.30 con un'attività per bambini, tra cacce al tesoro con asini e letture animate, alle 19 arriva l’ora dell'aperitivo con un cantautore diverso ogni sera e alle 20.30 la scena sarà per lo spettacolo per famiglie o per adulti. Per accedere, un unico biglietto di ingresso con cui sarà possibile godersi tutte le proposte della serata.

Buffolo: «Un percorso alternativo di crescita attraverso il teatro»

Alla conferenza stampa hanno partecipato Sara Meneghetti e Lorenzo Bassotto di Gambe all’Aria, l’attore Matteo Spiazzi e l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Verona Jacopo Buffolo. «Il Comune volentieri ha concesso il patrocinio a questa iniziativa, che per il terzo anno non solo organizza serate di spettacolo per tutti, ma coinvolge i ragazzi in un percorso alternativo di crescita attraverso il teatro e le sue forme di espressività», ha detto l’assessore Jacopo Buffolo.

Momento attesissimo del festival sarà l’anteprima di Nonnologo, il 29 giugno, spettacolo di commedia dell’arte con Matteo Spiazzi e Roberto Macchi, scritto e diretto da Lorenzo Bassotto che è stato selezionato dal Teatro Stabile del Veneto per festeggiare i 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia. Lo spettacolo parte dalla maschera di Pantalone e si struttura come un monologo aperto con il pubblico, tra ricordi, rimpianti e libertà di poter dire ciò che si pensa senza pudore ed empatia.

Torna in scena a gran richiesta nella cornice verde che più gli si addice Woodstock Rewind, il concerto spettacolo nato per parlare di cambiamento climatico con protagonista una rock band e le musiche più belle degli anni 60 e 70, colonna sonora dello storico evento. Oltre ai musicisti, sul palco anche Jessica Grossule e Lorenzo Bassotto, gli attori che interpreteranno un boomer e una attivista della Gen Z, in dialogo a tratti serio a tratti scanzonato sul futuro del pianeta. Scenografia il grande prato della villa e un autobus storico degli anni 70 gentilmente messo a disposizione da Fondazione ATV.

La musica farà da filo conduttore di tutto il festival, con i cantautori veronesi St.Bellamy, nuovo progetto di Stefano Soardo, con Afra Mannucci al violoncello e Ernesto da Silva alle percussioni lunedì 26 sera, Paolo Marocchio con il vibrafono di Tommaso Castiglioni martedì, il sound delicato di Cabeki giovedì , l’energia rock e reggae di Ulula sabato, per arrivare al culmine la serata finale del festival, sabato 1 luglio, con la compagnia Theama Teatro sul palco principale in un concerto spettacolo omaggio al grande Gaber, “Gli assurdi spostamenti del cuore”.

Non manca un forte legame con i libri e le storie, grazie alla collaborazione con la libreria Farfilò. Allestita tutti i giorni tra le 18.30 e le 20.00 l’Arena Bimbi avrà una piccola biblioteca a disposizione dei piccoli lettori, in cui martedì e venerdì due attrici professioniste, Jessica Grossule e Rossella Terragnoli, accompagneranno i bambini in altri mondi con due momenti di lettura animati. Per gli adulti che amano la parola poetica invece, la giornata prescelta è il mercoledì, ospite la poetessa Ilaria Rigoli, in un incontro su come diventare grandi nella poesia, come non temerla, come stare a proprio agio con le parole e con esse giocare.

Due saranno gli spettacoli dedicati alle famiglie: martedì alle 20.30 ci sarà l’amatissimo Pinocchio di Bam!Bam! Teatro, che racconta le avventure del burattino dal Gran Teatro dei Burattini di Mangiafuoco, al paese dei balocchi, al ventre di un pescecane fino al gran finale. Sabato alle 18.30 ci sarà invece il divertentissimo spettacolo Clown Spaventati Panettieri: due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall'impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri!.

Informazioni e contatti

Il Festival, patrocinato dal Comune di Verona, è il frutto del lavoro sinergico di realtà culturali di primo piano sul territorio veronese, in primo luogo Teatri del Terraglio, l’associazione che riunisce Fucina Culturale Machiavelli e Bam!Bam!Teatro, insieme a Villa Buri Onlus, la libreria Farfilò, il Circolo dei Lettori, Caravanserraglio e la compagnia Ersilia Danza.

Il Festival è realizzato in collaborazione con AGSM AIM le migliori energie e con Fondazione ATV. I biglietti, al costo di 10 euro adulti e 8 euro bambini under 12, sono acquistabili a Villa Buri dal 26 giugno al 1 luglio a partire dalle 18 oppure su fucinaculturalemachiavelli.com .

Il programma degli spettacoli

Lunedì 26/06

ore 18.30 | Storie animate con Jessica Grossule

ore 19 | Aperitivo con cantautore | St. Bellamy live

ore 20.30 | Portraits performance a cura di Ersilia danza e Fucina Harmonica

Martedì 27/06

ore 18.30 | Caccia al tesoro con asini a cura di Caravanserraglio

ore 19 | Aperitivo con cantautore | Paolo Marocchio live

ore 20.30 | Pinocchio spettacolo di Bam!Bam! Teatro

Mercoledì 28/06

ore 18.30 | passeggiata poetica con Ilaria Rigoli a cura del Circolo dei Lettori

ore 21 | Incontro con l’autore a cura di Farfilò

Giovedì 29/06

ore 18.30 | Qua la zampa! | laboratorio con asini a cura di Caravanserraglio

ore 19 | Aperitivo con cantautore | Cabeki live

ore 20.30 | Nonnologo spettacolo di Teatri del Terraglio in anteprima

Venerdì 30/06

ore 18.30 | Storie animate con Sabrina Carletti

ore 19 | Aperitivo con cantautore | School of Rock live

ore 20.30 | Woodstock Rewind concerto-spettacolo di Fucina Machiavelli

Sabato 1/07