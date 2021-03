Weekend di vaccinazioni per over 80, prenotazioni aperte: nuovo numero Ulss 9

Aperte le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 nei centri di Verona, San Bonifacio, Bussolengo e Legnago. Attivato anche il nuovo numero verde aziendale per le informazioni

L’Azienda Ulss 9 Scaligera informa in una nota ufficiale che sono aperte le prenotazioni delle sedute vaccinali anti Covid-19 per i giorni di sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 marzo presso i quattro Centri di Vaccinazione della Popolazione (CVP) di Verona, San Bonifacio, Bussolengo e Legnago. Accedendo al link serviziweb.aulss9.veneto.it/covidgest/vax/ possono prenotarsi gli ultraottantenni che non hanno ancora ricevuto la convocazione o che non hanno potuto presentarsi all’appuntamento programmato.

Da oggi è inoltre operativo il numero verde aziendale 800 936 666, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 13, per informazioni inerenti a tematiche organizzative sull'emergenza Covid-19 e sulla campagna di vaccinazione. Per riprogrammare le sedute vaccinali della popolazione generale è attivo l’indirizzo email vaccinazioni.covid@aulss9.veneto.it. Per informazioni e quesiti di carattere sanitario relative all'emergenza Covid-19 e alla campagna di vaccinazione sono attivi il numero verde regionale 800 462 340 e l’indirizzo email emergenza.coronavirus@regione.veneto.it.

«I cittadini - spiega l'Ulss 9 Scaligera nella sua nota - sono pregati di non rivolgersi agli ambulatori vaccinali distrettuali e ai CVP, di non inviare email per chiedere di prenotare il vaccino Covid (non sono previste liste di prenotazione) e di non inviare email ad altri indirizzi di posta elettronica dell'Azienda Ulss 9 non competenti in materia. Si ricorda che le fasi del piano di vaccinazione regionale sono disponibili sul sito della Regione del Veneto. La programmazione è indicativa e formulata sulla base delle informazioni attualmente disponibili e delle possibili previsioni relative alla distribuzione dei vaccini. Tali informazioni sono pertanto suscettibili di modifica e verranno aggiornate periodicamente». Tutte le informazioni aggiornate sono pubblicate sul sito dell’Ulss 9 Scaligera: https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?method=mys.page&content_id=1935.