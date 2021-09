Vaccini anti Covid, prenotazioni aperte per la terza dose agli Over 80

I posti saranno disponibili a partire dal 1° ottobre presso la sede vaccinale situata al secondo piano dell'ospedale Geriatrico di Borgo Trento (ex ambulatori oculistica), con ingresso da via Mameli

È la direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ad informare i cittadini che per i pazienti appartenenti alle categorie “fragili”, con le priorità individuate dalla Circolare Ministeriale del 14 settembre, è stata predisposta la prenotazione della terza dose (dose addizionale) tramite il portale regionale accessibile da oggi a questo LINK.

Tramite il medesimo link, dalle 12 del 30 settembre, è possibile prenotare la dose di richiamo (dose booster), se il ciclo vaccinale primario è stato completato da almeno 6 mesi, per gli individui over 80 (nati fino al 1941) con appuntamenti disponibili da venerdì 1 ottobre.

Per entrambe le categorie i posti saranno disponibili a partire dal 1° ottobre presso la sede vaccinale situata al secondo piano dell'ospedale Geriatrico di Borgo Trento (ex ambulatori oculistica), con ingresso da via Mameli.

Per garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale gli utenti vengono invitati a rispettare l’orario di prenotazione e a presentarsi in sede non oltre i 10 minuti di anticipo.

Il giorno della vaccinazione è fondamentale presentarsi con la modulistica disponibile a questo LINK.