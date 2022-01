Attiva la piattaforma PrenotaFacile per prendere appuntamento in questura

A partire da venerdì prossimo, 7 gennaio, sarà possibile prenotare gli appuntamenti in questura per i settori "autorizzatorio" e "rifugiati dell'ufficio immigrazione" sulla piattaforma denominata PrenotaFacile.

Dal sito sarà possibile prenotare:

Il rilascio, l'aggiornamento o il duplicato della carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Ue.

Il rilascio, l'aggiornamento o il duplicato della carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Ue.

Il rilascio, il rinnovo o il duplicato del permesso di soggiorno per cure mediche o per gravidanza.

Il permesso di soggiorno per assistenza minori.

Il rinnovo o il duplicato del permesso di soggiorno cartaceo per richiedenti asilo.

Il primo rilascio, il rilascio, il rinnovo o il duplicato del permesso di soggiorno elettronico.

La conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria a motivi di lavoro.

Il documento di viaggio per rifugiati o apolidi e il titolo di viaggio per stranieri.

Il rilascio, il rinnovo o il duplicato del permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente.

Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta o ottenimento di apolidia.

Il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento dei titolo di soggiorno per i cittadini del Regno Unito (e per i loro familiari) beneficiari dell'accordo tra Uk e Ue.

Dopo la registrazione il sistema informatico consentirà di selezionare il giorno e l’ora dell’appuntamento presso l’ufficio Immigrazione per l’acquisizione amministrativa dell’istanza e la consegna della documentazione necessaria. Conclusa l’operazione di inserimento dei dati, il programma permetterà di stampare la ricevuta della prenotazione munita di codice a barre e Qr Code. E per rendere agevole la prenotazione, la procedura informatica sarà accompagnata da una guida di supporto.

Resterà invariata la procedura attuale per tutti gli altri titoli da richiedere in questura.

L'ingresso all'ufficio Immigrazione sarà regolamentato in base al giorno e all’orario dell’appuntamento riportato sulla lettera di convocazione rilasciata dagli uffici postali o nella prenotazione effettuata mediante PrenotaFacile. L’accesso, dunque, sarà consentito rigorosamente in base all’orario e alla tipologia di appuntamento e gli utenti dovranno obbligatoriamente rispettare il giorno e l’orario della convocazione ed attenersi a tutte le misure di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19.