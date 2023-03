Quando ad emigrare erano i veneti: tra le migliori tesi di laurea premiate c'è anche quella di una studentessa a Verona

È Lisa Pizzato dell’università di Padova con la tesi dal titolo "L’emigrazione italiana dal 1876 al 1925" (Facoltà di Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani) la vincitrice del primo premio per tesi di laurea sulle tematiche dell’emigrazione veneta di 3.000 euro. Il secondo premio, di 1.500 euro, è stato invece assegnato a Sofia Soave dell’università di Verona con la tesi "L’emigrazione italiana in America Latina attraverso le lettere degli emigrati" (Facoltà di Lingue e culture per l’editoria). I riconoscimenti sono stati consegnati martedì mattina a Palazzo Balbi dall'assessore ai flussi migratori e veneti nel mondo Cristiano Corazzari e dall’assessore all’istruzione Elena Donazzan.

Il concorso, giunto alla quarta edizione, rientra tra le iniziative legate alla celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo, che si è svolta a Verona il 2 ottobre scorso. È riservato a laureati delle università del Veneto, autori di tesi di laurea sulle tematiche dell’emigrazione veneta, con la finalità non solo di «mantenere viva la memoria della grande emigrazione veneta, sia passata che presente», ma anche di «indagarne la ricaduta economica nella nostra Regione». A valutare i lavori è una Commissione di cui fanno parte tra gli altri gli assessori regionali ai Flussi Migratori e all’Istruzione.

«Sono onorato e felice di premiare oggi le vincitrici del Bando di concorso per l’assegnazione del premio tesi di laurea sulle tematiche dell’emigrazione veneta. - ha detto ’assessore ai flussi migratori e veneti nel mondo Cristiano Corazzari - Si tratta di una azione molto importante per la Regione, perché riguarda ricerche e approfondimenti su un periodo della nostra storia costituito dalla grande migrazione, periodo che peraltro torna a riproporsi, seppur con caratteristiche diverse, ai nostri giorni. Esiste un Veneto al di fuori del territorio veneto, e lì i nostri emigrati hanno saputo conservare tradizioni che noi che viviamo qui abbiamo perduto». Corazzari, sottolineando anche che le due tesi verranno a breve pubblicate sul sito della Regione, ha poi aggiunto: «Ricordiamo che i veneti che sono andati nel mondo hanno saputo portare con sé valori come il rispetto delle regole, la solidarietà, il lavoro, hanno saputo affermarsi in molti campi e questo ci rende orgogliosi».

A sua volta, l’assessora all’istruzione Elena Donazzan, salutando le due dottoresse, ha poi dichiarato: «Grazie del lavoro che avete fatto e grazie alle vostre famiglie. Il fatto che abbiate scelto di approfondire il tema dell’emigrazione veneta significa che avete un forte radicamento a questa terra. L’augurio è che le vostre tesi siano un punto di partenza per altri lavori di altri studenti, perché tutti siamo orgogliosamente veneti ma spesso del Veneto c’è scarsa conoscenza, basta guardare al poco spazio che i testi di storia delle scuole superiori dedicano alla Repubblica Serenissima, ed è un peccato», ha concluso l'assessora Donazzan.