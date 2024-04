Calà, Smaila, Manara e le altre eccellenze al Premio Renato dei Kings

Si è tenuto al Berfi's Club di Verona la seconda edizione del Premio Renato dei Kings, evento volto a celebrare i veronesi che si sono distinti nel campo artistico, musicale e dell'intrattenimento. Il premio ricorda la figura di Renato Bernuzzi ed è stato ideato dal fraterno amico di Renato, Giò Zampieri, con il patrocinio dalla Provincia di Verona e la collaborazione di The Saifam Group e The Saifam Off.

La serata, iniziata verso le 20 con una cena a buffet per tutti i cinquecento invitati, ha preso ufficialmente il via alle 21.15 con l'inizio delle premiazioni. «Un riconoscimento per ricordare le eccellenze nel campo artistico e musicale in nome del grande Renato - ha sottolineato Mauro Farina, amministratore di The Saifam Group - Diamo lustro a coloro che si sono distinti per il loro talento e hanno fatto conoscere Verona in Italia e nel mondo attraverso l’arte. Ringrazio gli sponsor: Italiana Assicurazioni, Roldo automobili e carrozzeria, Arka Immobiliare, Gomitoli Traslochi, Bacanal del Gnocco, Garden Floridea, Bottacini, Consorzio Tutela Vino Custoza e Villa Crine. Il premio è stato realizzato da Giancarlo Zucconelli, in arte Zuc, il nostro pensiero va anche a lui che ha realizzato il disegno di Renato con un caffè, e se n’è andato da qualche settimana».

«L’iniziativa porta il riconoscimento dei valori culturali e tiene viva la memoria di un periodo storico rigoglioso a livello artistico per la nostra città», ha commentato il presidente della Provincia Flavio Massimo Pasini.

Attraverso una selezione da parte della giuria, i premiati della seconda edizione sono stati: Andrea Macario Velardi, premio all'imprenditore dell'intrattenimento; Andrea Martongelli, chitarrista rock rientrato dalla tournée europea con i David Ellefson, il quale ha deliziato il pubblico con una breve esibizione rock; il riconoscimento ⁠"Una vita per il teatro" è stato consegnato a Gianpaolo Savorelli, per il grande impegno e la dedizione; e ⁠Giuliano Crivellente, compositore e autore che si è distinto nel campo della composizione musicale, legato a Renato e fondatore insieme a Mauro Farina nel 1981 di Saifam, la casa discografica veronese.

Un ricordo e un pensiero è stato tributato anche a Roberto Puliero, che con ironia ha saputo raccontare la veronesità a teatro, in tv e alla radio. Il premio è stato consegnato alla moglie Ketty. E insieme a Crivellente, Giovanni Vit ha ricordato Puliero attraverso alcune delle canzoni scritte insieme, accompagnate da una carrellata di aneddoti e poesie.

Premio speciale alla carriera, infine, per Umberto Smaila e Jerry Calà che hanno cantato Caffè Amaro e Verona Beat insieme a Cora Mantovanelli e al pubblico presente.

«La serata ha un fine benefico - hanno sottolineato gli organizzatori - Parte del ricavato andrà alla Uildm, per sostenere i progetti a supporto dei pazienti. Come faceva Renato, anche noi portiamo avanti questo bell’insegnamento verso le persone più sfortunate che chiedono un aiuto concreto».

A concludere l'evento, premiati Milo Manara, fumettista di calibro internazionale; Luca Olivieri che ha saputo entrare nel personaggio di Elvis Presley, ottenendo riconoscimenti anche dalla critica; e Raffaele Calza, in arte Raffa Fl, che ha portato la veronesità nei maggiori festival mondiali e che con la sua canzone "Ritmo" ha conquistato il disco di platino.

E prima del congedo finale, i promotori hanno rassicurato: GStiamo lavorando ad un grande evento che vedrà coinvolti molti degli artisti che abbiamo premiato».