Il premio Nobel per la Fisica Hiroshi Amano e altri big dell’elettronica mondiale ospiti a Verona

Efficienza energetica e sostenibilità sono parole fondamentali, in un periodo di cambiamenti climatici e fluttuazioni del costo dell’energia: «La maggior parte dei sistemi che usiamo quotidianamente, - ricorda una nota del Comune di Verona - dall’auto allo smartphone, dalla lavatrice agli aeroplani, basano il loro funzionamento su complessi sistemi elettronici, basati sul silicio, un materiale altamente disponibile in natura. Tuttavia il costo energetico della tecnologia è esorbitante: si pensi che internet, da sola, consuma il 10% dell’energia elettrica mondiale».

Sarebbe possibile realizzare sistemi più efficienti? Vi sono valide alternative? Per rispondere a queste domande, l’Università di Padova ha invitato a Verona i big dell’elettronica mondiale (da Google a Intel, da Toyota a Panasonic, da STMicroelectronics e Infineon, fino a AMS-OSRAM, tra gli altri), insieme al Prof. Hiroshi Amano, premio Nobel 2014 per la Fisica per l’invenzione del Led. L’occasione sarà un convegno, presieduto dal prof. Matteo Meneghini, durante il quale si discuterà il futuro di un materiale innovativo (chiamato nitruro di gallio, GaN), che potrà essere usato come alternativa al silicio per la realizzazione di sistemi efficienti: diversi settori ne beneficeranno, dal fotovoltaico all’auto elettrica, dalle comunicazioni wireless fino all’internet ad alta velocità.

Sarà una vera maratona scientifica, per questo la conferenza è chiamata “GaN Marathon”: interventi di ricercatori di spicco si susseguiranno con un rapido ritmo, per garantire la massima diffusione dei risultati scientifici. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Verona, dell’Università di Padova e del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.

«Utilizzare il GaN permetterà di ridurre le emissioni di CO2 a livello globale. - ha commentato il prof. Matteo Meneghini, general chair della conferenza, che si svolgerà presso l’hotel Due Torri di Verona dal 10 al 12 giugno 2024 - Il nostro ateneo ha da sempre giocato un ruolo fondamentale nello studio di materiali innovativi. La collaborazione con il Premio Nobel Amano ha avuto importanti ricadute in termini di innovazione scientifica e visibilità».