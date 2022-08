L'ottava edizione del Premio Internazionale Maria Callas va al baritono Leo Nucci

Presentata a Palazzo Barbieri l’VIII edizione del Premio Internazionale Maria Callas, che quest’anno sarà consegnato al baritono Leo Nucci. Inaugurato l’hastag #Callas100 per celebrare nel 2023 i cent’anni dalla nascita della “Divina”. Martedì 2 agosto, alle ore 17.30 nella Sala Casarini dell’hotel Due Torri, il baritono Leo Nucci riceverà il Premio Internazionale Maria Callas 2022, evento giunto all’VIII edizione che si svolge in collaborazione con Fondazione Giorgio Zanotto, il patrocinio della Fondazione Arena di Verona, il patrocinio e sostegno del Comune di Verona e del Comune di Fiuggi Acqua & Terme Fiuggi S.p.a. A Leo Nucci verrà consegnata una preziosa scultura bronzea realizzata in esclusiva dall’artista Albano Poli.

Inoltre il baritono riceverà una pregiata bottiglia Magnum di Amarone, nell’ambito del progetto Maria Callas Wine Collection 2013-2023 in collaborazione con la Cantina Tommasi - Family – Estates, e un riconoscimento dal Comune di Fiuggi, che sarà rappresentato dall’assessora al Turismo Simona Girolami. L’evento, ad ingresso libero, si svolge nell’ambito del Festival Internazionale Maria Callas che quest’anno inaugura l’hashtag #Callas100, in vista del 2023, anno del Centenario della nascita della “Divina”, nata il 2 dicembre 1923 e che debuttò in Arena il 2 agosto 1947.

A presentare l’edizione 2022 del Premio sono intervenuti in sala Arazzi l’assessora alla Cultura Marta Ugolini, il direttore artistico del Festival Internazionale Maria Callas Nicola Guerini, il direttore artistico Arte Poli Andrea Mezzetti, e gli sponsor Monica Vaccarella, titolare dell’omonima azienda agricola e il responsabile marketing Tommasi Wine Andrea Ragno. «Il premio - sottolinea l’assessora Ugolini - viene dato ad un artista della lirica nell’ambito del Festival Internazionale dedicato a Maria Callas, una delle icone che porta Verona nel mondo e nell’arte ad un livello altissimo. Per questo motivo noi del Comune siamo molto contenti di sostenere questa importante iniziativa».