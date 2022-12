Premiati in Comune a Verona i finalisti del concorso fotografico "NaturAzioni è…": vince "La foresta in città 1"

È Andrea Vanacore, con la foto “La foresta in città 1”, il vincitore del contest fotografico “NaturAzioni è…”. Il concorso, conclusosi il 15 dicembre e a cui hanno aderito quasi cinquanta cittadini, è stato organizzato dal Comune di Verona nell'ambito del progetto “naturAzioni, in cammino tra città e paesaggio”, finanziato da Fondazione Cariverona con il bando Habitat 2020.

Il contrasto tra vegetazione ed edifici, le mura della città avvolte dalla nebbia e e il rapporto tra elementi naturali del paesaggio. Sono questi i soggetti premiati per aver centrato l’obiettivo del concorso, cioè sensibilizzare i veronesi alla valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico del territorio, prevedendo l'invio di fotografie originali aventi come oggetto scorci del del Parco Adige Sud, della cinta muraria o della zona collinare di Verona.

«Ringrazio tutte le persone che si stanno adoperando affinché NaturAzioni sia un progetto attivo che collabora con tante realtà del territorio – ha detto l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari -. Credo sia importante avvicinare la cittadinanza a queste tematiche attraverso varie iniziative, in questo caso un contest fotografico. L’interazione e la progettualità tra associazioni, in questo meccanismo di partecipazione e sussidiarietà, è uno dei caratteri fondanti di NaturAzioni, sul quale il Comune di Verona si dimostra essere un’eccellenza a livello nazionale».

Sono tre le fotografie arrivate in finale, realizzate da Andrea Vanacore, Giordano Campagnola e Rafael Alves, classificatisi rispettivamente primo, secondo e terzo. Gli scatti vincitori sono stati scelti tra circa cinquanta pervenuti da una giuria tecnica interna al Comune di Verona che, dopo averle analizzate in modo anonimo, le ha selezionate per l’originalità, il valore estetico ma soprattutto l’aver centrato maggiormente il tema del concorso.

Le premiazioni si sono svolte in sala Arazzi. Oltre all’assessore Tommaso Ferrari sono interventuti il Direttore generale del Direttore Generale del Comune di Verona Giuseppe Baratta, lo staff di segreteria e delle azioni del progetto e i tre finalisti ai quali sono stati consegnati un cesto natalizio di prodotti locali bio e a km 0, offerto dai partners sostenitori del progetto, e due ingressi ad ognuno per una visita guidata al Museo di Storia Naturale di Verona. Le foto vincitrici e le attività del progetto NaturAzioni si possono vedere e seguire sul sito sono sul sito https://naturazioni.comune.verona.it/premiate-le-foto-vincitrici-del-concorso-naturazioni-e/ e sulle pagine Facebook e Instagram NaturAzioni.

«In tanti hanno partecipato – spiega il direttore generale Baratta – e il compito della giuria non è stato facile perché sono arrivate molte foto belle. Per decretare quali fossero le migliori sono stati privilegiati non soltanto la qualità artistica, ma l’aver centrato e saputo interpretare meglio il tema del concorso, cioè la bellezza e la particolarità del territorio, dimostrando comunque buona tecnica. Ringraziamo le aziende che sostengono il progetto in qualità di partner operativi e non».

La classifica finale con le motivazioni

Prima classificata – “La foresta in città 1” di Andrea Vanacore. Si apprezza il valore estetico e la composizione dell’immagine che attraverso una sequenza di piani - prato, gregge, vegetazione, edifici e ciminiera - accompagna l’osservatore in un continuum tra ambiente naturale e ambiente antropizzato; la presenza dell’arcobaleno impreziosisce il momento dello scatto.

Seconda classificata – “Il fascino discreto della nebbia… e delle mura” di Giordano Campagnola l’immagine mette in evidenza il rapporto dimensionale e la maestosità della cinta muraria rispetto all’uomo e ne sottolinea la frequentazione e fruizione da parte dei cittadini a prescindere dalle condizioni metereologiche.

Terza classificata – Luce ed ombra” di Rafael Alves Vengono riconosciuti in particolare l’originalità e il valore estetico dell’immagine legata al rapporto tra elementi naturali, i cipressi, e il costruito, il Santuario Nostra Signora di Lourdes (ex fortificazione asburgica), nel gioco di chiaro-scuro accentuato dalla nebbia.

NaturAzioni

È il progetto triennale del Comune di Verona, con il sostegno di Fondazione Cariverona, per il recupero, la valorizzazione, la conoscenza e la fruibilità dei luoghi della città attraverso l’attivazione civica ed l’educazione ambientale partecipata e co-costruita. L’iniziativa è caratterizzata, da qui il nome, da 5 NaturAzioni: