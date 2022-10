Il Premio Casarini Due Torri Hotel torna ad ArtVerona: in esposizione i finalisti

Annunciati i finalisti del settimo Premio Casarini Due Torri Hotel. Sono stati selezionati sei artisti emergenti, che si candidano a ricevere questo riconoscimento in un anno speciale: nel 2022 ricorre infatti il cinquantesimo anniversario della morte di Pino Casarini, grande affreschista del Novecento, che ha realizzato proprio in hotel due delle sue opere più rappresentative in assoluto.

I sei artisti sono stati scelti e sostenuti dalle gallerie che hanno investito nel loro talento: Luca Grechi, con l’opera #3, 2022, Laboratori d’Arte Contemporanea; Edoardo Manzoni, con l’opera Allodoliere, 2022, galleria Lunetta11; Emilio Gola, con l’opera Autoritratto, 2021, Galleria ArtNoble; Pierluigi Scandiuzzi, con l’opera Macchina del tempo, 2022, galleria Lunetta11; Giulio Malinverni, con l’opera Polvere #1, 20220, Marighana Arte; e infine Jingge Dong, selezionato con ben tre opere: A magical sailing, 2022, Disagreement, 2022, e The Goddess of the Luo river (mountain), 2021, galleria L’ARIETE arte contemporanea.

Le loro opere saranno esposte al pubblico dal 14 al 16 ottobre negli stand delle gallerie di riferimento ad ArtVerona, la Fiera delle Gallerie Italiane di Arte Moderna e Contemporanea, partner del Premio e importante vetrina per il settore. Nel frattempo, cresce l’attesa per la premiazione: il nome del vincitore della settima edizione sarà svelato ufficialmente il 14 ottobre – giorno dell’inaugurazione della mostra – con un evento serale al Due Torri Hotel. Appuntamento alle 19.30: l’annuncio sarà seguito da un “Art Cocktail”, un momento di condivisione e brindisi.

Promuovendo i giovani talenti il Due Torri Hotel si pone in continuità con la propria storia: il 5 stelle Lusso di Verona partecipa da sempre alla vita culturale cittadina, anche in un’ottica di mecenatismo illuminato. All’interno del palazzo trecentesco troviamo infatti due capolavori di Pino Casarini – nume tutelare del Premio – l’Arena Casarini – una sala a tema circense realizzata con una tecnica innovativa che accosta la pittura all’architettura – e l’affresco dedicato ai Cavalieri di Brandeburgo, che impreziosisce le pareti della Lounge. ­ ­