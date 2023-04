A Verona torna il Premio Beatrice, l'assessora Ceni: «Trasforma la sofferenza in un seme di speranza»

«Dal dolore alla speranza. Sembra un percorso impossibile, invece c’è chi non solo lo ha intrapreso ma è anche riuscito a trasformarlo in opere di bene per gli altri. È la storia del Sorriso di Beatrice, l’associazione che dal 2010 raccoglie fondi per progetti di solidarietà e sensibilizzazione verso le malattie oncologiche, fondata dai familiari di Beatrice Bevilacqua in sua memoria e che ha nel Premio Beatrice il fiore all’occhiello della sua attività benefica». Lo evidenzia quest'oggi, giovedì 20 aprile, una nota del Comune di Verona che ricorda l'appuntamento di questo sabato al Teatro Ristori, dove si terrà la decima edizione dell’iniziativa. Si tratta di una serata che unisce la riflessione e la solidarietà allo spettacolo. L’obiettivo è fare sold out, visto che l’intero ricavato delle offerte libere sarà devoluto all’Oncoematologia Pediatrica della Casa Sollievo della Sofferenza dell’Ospedale di San Pio a San Giovanni Rotondo.

Come rivela il nome stesso, durante la serata saranno premiati cittadini e realtà che si sono distinti per solidarietà. Tra queste ultime, evidenziano da Palazzo Barbieri, figura ancche l’Hellas Verona Foundation, impegnata nella raccolta fondi per Abeo e il progetto di Villa Fantelli adiacente all’ospedale di Borgo Trento. «Dieci anni di attività sono sinonimo di concretezza - ha detto l’assessora ai Servizi sociali Luisa Ceni -. I familiari di Beatrice sono riusciti a dare un senso al dolore legato alla scomparsa del proprio caro, trasformando la sofferenza in un seme di speranza per chi vive la drammatica esperienza della malattia. In questi giorni ci siamo commossi per la storia della piccola Ludovica, scomparsa a soli 10 mesi a causa della leucemia, l’associazione fa tanto anche per queste situazioni».

Presenti quest'oggi in conferenza stampa il marito di Beatrice, Rino Davoli con i figli Tommaso e Ilaria, e Antonella Benedetti per Hellas Verona Foundation. «Uno degli scopi prioritari dell'associazione - ha commentato il presidente Rino Davoli - è la sensibilizzazione di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria dirette alla tutela della salute del cittadino, con particolare attenzione all'ambito oncologico. Basti pensare che questa associazione nasce con l'intenzione di trasformare l'improvviso e doloroso evento in uno strumento che possa offrire gioia, speranza e supporto a tutti coloro che vivono la drammatica esperienza della malattia oncologica». Antonella Benedetti ha poi aggiunto: «Hellas Verona Foundation è onorata di questa attenzione. La Fondazione è nata solo un anno fa, vorremmo tra dieci anni aver concretizzato almeno una parte di quanto ha fatto l’associazione il Sorriso di Beatrice».

Il programma della serata

La serata sarà divisa in due momenti, uno dedicato ai giovani cantanti e ballerini selezionati attraverso l'unico canale ufficiale: Contest Next Generation prodotto dalla Sonorha Discography Label, etichetta indipendente che cura la Direzione Artistica del Premio. La seconda parte dedicata ai BIG, perché anche quest'anno con grande solidarietà molti artisti del mondo dello spettacolo e della musica daranno il loro contributo , esibendosi sul palco del magnifico teatro. L'evento sarà presentato da Luca Abete e Manola Moslehi. Tra gli ospiti che hanno già aderito e che riceveranno il Premio Beatrice: Simone Cristicchi, Maurizio Vandelli, Amara, Max Cavallari dei Fichi D'India, Deborah Iurato, Giovanni Caccamo, Paolo Vallesi e molti altri.

Per consolidare il rapporto speciale instaurato nella precedente edizione del Premio, ritorneranno in qualità di ospiti due amici straordinari: Maurizio e Margherita Toffa, genitori dell'indimenticabile Nadia. Durante la serata verranno premiati con il Premio alla "Solidarietà " nomi celebri come, l'oncoematologa Raffaela De Santis per l'Oncoematologia Pediatrica Casa Sollievo della Sofferenza – Opera Padre Pio , l'autore e giornalista Rai Stefano Buttafuoco, la Nazionale Italiana Comici, Massimiliano Sechi speaker Motivazionale, Coach e Formatore Fondatore della NOEXCUSES Academy e l'Hellas Verona Foundation.

Il Premio Beatrice consiste in un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. La partecipazione alla serata è ad offerta libera con ingresso dalle ore 19.30. Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito: www.ilsorrisodibeatrice.it.