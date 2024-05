Premio Beatrice a Marta Mandarà. «Sorriso è una medicina potente»

Ogni anno, la onlus Il Sorriso di Beatrice assegna un riconoscimento, il Premio Beatrice, e contribuisce alla realizzazione di progetti come l'istituzione di borse di studio per il sostegno psicologico e nutrizionale ai pazienti oncologici. E di recente, l'associazione ha anche collaborato con Apeo (Associazione Professionale di Estetica Oncologica) per il servizio di estetica oncologica presente negli ospedali di San Bonifacio e di Legnago.

Quest'anno, Il Sorriso di Beatrice ha deciso di conferire il Premio Beatrice alla dottoressa Marta Mandarà, responsabile dei reparti di oncologia sia al Fracastoro che al Mater Salutis. «Per l'impegno costante nella sua attività di medico e per la particolare attenzione rivolta ai bisogni e alle necessità mediche e personali delle persone che affrontano la malattia - recita la motivazione - L'elemento distintivo di Beatrice, alla cui memoria è dedicata l'associazione, era il "sorriso" ed è proprio il valore del sorriso che indossa la dottoressa Mandarà che la rende speciale come medico e come persona».

«Ringrazio per questo riconoscimento l'associazione Il Sorriso di Beatrice - ha commentato Mandarà - e condivido il premio con tutto il personale medico, infermieristico e amministrativo dell'Ulss 9 Scaligera che fa parte e collabora quotidianamente con le unità operative di oncologia degli ospedali di San Bonifacio e di Legnago. Credo sia fondamentale lavorare tutti insieme, in squadra, per poter cogliere tutte le sfumature delle necessità delle persone che si rivolgono a noi per le cure. Dico "persone" perché i pazienti sono prima di tutto persone e come tali devono essere trattate: noi medici, infatti, curiamo una persona e non una malattia. E il sorriso è una delle medicine più potenti che tutti noi possiamo somministrare».

Le due equipe di oncologia di San Bonifacio e Legnago sono composte da specialisti oncologi ed ematologi, medici specialisti in genetica, psicologia, oltre che da infermieri, oss, case manager, data manager e personale amministrativo. Seguono circa 700 nuovi pazienti all’anno, per un totale di 23mila prestazioni, prendendosi cura delle persone dalla diagnosi della malattia alle fasi terminali.

Per entrambi i reparti, l'umanizzazione delle cure e l'attenzione ai pazienti non sono elementi secondari. E non lo sono neanche per tutta l'azienda socio-sanitaria Ulss 9 Scaligera, la quale da sempre collabora con le associazioni del terzo settore come Il Sorriso di Beatrice per mettere in primo piano le necessità dei pazienti e dei loro familiari.