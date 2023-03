Festa del popolo veneto, Corazzari: «Una società vive nelle sue tradizioni». Le scuole della provincia di Verona premiate

«La festa del Popolo Veneto è sempre un’occasione per rinnovare e rafforzare la propria appartenenza di comunità ed è certamente un modo per dar senso anche alla vita odierna». Sono le parole con cui l’assessore regionale alla Cultura e all’Identità veneta Cristiano Corazzari è intervenuto stamattina davanti alla platea di studenti ospitati negli spazi dell’M9-Museo del ‘900 per la premiazione della 12° edizione del Concorso per la Tutela, Valorizzazione e Promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto organizzato da Regione del Veneto, Unpli Veneto e Ufficio Scolastico regionale in occasione della Festa del Popolo Veneto, celebrazione istituita con la legge regionale numero 8 del 2007. La legge ha istituito la giornata del popolo veneto fissata per il 25 marzo di ogni anno, a ricordo della fondazione di Venezia del 421.

L'assessore Corazzari ha poi evidenziato: «Una società vive nelle sue tradizioni e in essa riflette la sua identità e attraverso di esse si riconosce. Quella di Venezia e del Veneto è una storia unica e straordinaria che in queste 12 edizioni del concorso è stata raccontata da migliaia di studenti, con oltre 1.000 progetti che ci hanno dimostrato come la ricerca e la valorizzazione della propria identità rappresenti un valore anche per le nuove generazioni. Una risposta entusiastica che rafforza il valore di questo concorso e anche risponde in pieno alle finalità della legge regionale a cui facciamo riferimento: "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto” approvata dal Consiglio Regionale nel 2007».

Continuano a crescere negli anni la partecipazione al concorso: per questa edizione i progetti presentati sono stati in tutto 89. L’edizione 2023 conta 28 progetti nell’ambito 1 Teatro, musica e poesia, 40 nell’Ambito 2 Patrimonio artistico, storico, enogastronomia, 21 progetti dell’Ambito 3 dedicato a leggende e misteri del proprio territorio, personaggi celebri veneti e loro anniversari, grandi eventi, rievocazioni storiche. Hanno partecipato 73 scuole di cui 11 dell’infanzia, 27 della primaria, 24 della secondaria di primo grado, 27 della secondaria di secondo grado. Tra le scuole partecipanti 7 sono di Belluno, 8 di Padova, 9 di Rovigo, 6 di Treviso, 8 di Venezia, 18 di Verona, 8 di Vicenza, 9 dalla Croazia.

Laura Donà, coordinatrice del servizio ispettivo dell’Ufficio Scolastico Regionale, ha sottolineato come: «Il valore di questo concorso, oltre a mettere a fuoco nuovi percorsi formativi, è un contributo importante alla formazione dell’identità delle nuove generazioni e al loro progetto di vita». Un tema evidenziato anche da Maurizio Tremul, Presidente Unione Italiana (Slovenia e Croazia): «Questo concorso rappresenta un forte legame con quelle che un tempo venivano definite “Terre da Mar”. Ed oggi desidero sottolineare che siamo riusciti ad ottenere la registrazione del dialetto istro-veneto quale patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia; quindi, oggi il nostro dialetto è un patrimonio tutelato dai due paesi. La presenza delle scuole di Istria e Dalmazia a questo concorso è un elemento che evidenzia la storia della Repubblica veneta. Auspico che la collaborazione con la Regione del Veneto e con le Pro Loco venete possa rafforzarsi ulteriormente per sviluppare nuovi progetti a tutela della nostra comune cultura».

La parola è quindi andata a Giovanni Follador, presidente Unpli Veneto: «Quando si parla di patrimonio culturale di un popolo si parla anche del lavoro delle Pro Loco; per questo devo ringraziare i volontari impegnati sul territorio, il responsabile del concorso, Fabrizio Tonon, tutti i collaboratori impegnati per mesi nell’organizzazione del premio e le scuole che si sono messe in gioco. Infine, desidero evidenziare come questo progetto, tornato finalmente in presenza dopo tre anni, riconosce ai nostri volontari il ruolo di custodi di identità e cultura, un patrimonio preziosissimo che le Pro Loco si impegnano a tutelare, promuovere e trasmettere alle nuove generazioni». Un tema, quello dell'identità, che gli studenti hanno sviluppato in un percorso di ricerca che ha contribuito ad avvicinarli al patrimonio culturale e linguistico veneto, stimolando il loro senso di appartenenza e l’importanza della valorizzazione delle tradizioni locali.

I vincitori

AMBITO 1 – TEATRO, MUSICA, POESIA

TEATRO PREMIO

Scuola dell'Infanzia IC D. Alighieri di Dont di Val di Zoldo - BL

Da Nadal a la Befana (Donaza)

Liceo Classico Educandato Statale Agli Angeli di Verona - VR

Filemone e Bauci

MUSICA PREMIO

Scuola Primaria IC "F.Grimani" di Venezia-Marghera - VE

"Innamorarsi a Venezia" storie, canzoni, leggende...

Scuola Sec. di Primo grado "G. Mazzini" di Mirano – VE

Soto la luna 'na bea laguna

POESIA PREMIO

Scuola Primaria "G. Pascoli" di Campiglia dei Berici – VI

C'era una volta..il Natale

Scuola Sec. di Primo Grado "A. da Zevio" di Zevio – VR

Viaggio nella poesia gabetana

PREMI ambito 1

Scuola Primaria "S. Todaro" di Sottomarina Chioggia – VE

La tola se conte

Talijanska srednja škola – SMSI di Rovigno - CROAZIA

Giochi sensa confini

AMBITO 2 – RICERCA STORICA ED ENOGASTRONOMICA

RICERCA STORICA PREMIO

SEI "E. De Amicis" Buie - sez. Momiano- Buie d'Istria - CROAZIA

I paroni del castel de Momian

Scuola dell'infanzia "Sacra Famiglia" di Stienta – RO

“Gli scariolanti” Lavoro e fatica senza confini

Scuola Primaria "Pio Soccol" di Taibon Agordino – BL

La calchera

Liceo Classico IIS "Veronese Marconi" di Chioggia – VE

Passeggiando tra gli antichi mestieri di Chioggia

ISISS "L. Dal Cero" di San Bonifacio – VR

Il sentiero della memoria di Vestenanova

Liceo Artistico ISIS "A.V. Obici" di Oderzo – TV

La montagna, la nostra tela

ENOGASTRONOMIA PREMIO

Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" di Vo' Euganeo – PD

Invito speciale alla festa dell'uva e del vino a Vo'

SEI di Cittanova - CROAZIA

Le ricette della tradizione contadina

PREMIO ambito 2

Scuola dell'Infanzia "G.M. Molin" di Auronzo di Cadore - BL

Lo Specchio di Misurina

Scuola Primaria "G. Pascoli" di Fontanafredda di Cinto Euganeo – PD

Le cave dei Colli Euganei

Scuola Primaria "A. Moro" di Porto Viro - RO

Tra onde in mar

Scuola primaria "Mons. Roncari" di Sant' Anna d" Alfaedo - VR

Gnocchi della Lessinia, dalla storia al piatto att.so i sensi

AMBITO 3 – LEGGENDE E MISTERI,

LEGGENDE E MISTERI PREMIO

Scuola dell'Infanzia "A. Bortolani" di Tregnago – VR

"Te conto 'na storia" la leggenda del progno

IIS "F. Nightigale" di Castelfranco V.to – TV

La tenebrosa leggenda della Regina Cornaro

PERSONAGGI STORICI, GRANDI EVENTI, RIEVOCAZIONI

Scuola Primaria "XXV aprile" di Bassano del Grappa – VI

Canova, uno di noi

IIS "C. Rosselli" di Castelfranco V.to – TV

Castel-franco: storie, leggende e personaggi del territorio

PREMIO ambito 3

Scuola Primaria "D. Alighieri" di Albettone – VI

La siora Rosina de Albeton

Scuola Primaria "C. Ronchi" di Vallada Agordina – BL

Chel fazolét de tera

Scuola dell'Infanzia "Monumento ai Caduti" di Motta di Livenza – TV

Sulle note di un cittadino mottense