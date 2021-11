Povegliano investe sul commercio anche con 250mila euro in arrivo dalla Regione

Si regala in anticipo un gran bel Natale l'amministrazione comunale di Povegliano Veronese. La Regione Veneto ha infatti confermato lo stanziamento destinato ai distretti commerciali. Silvia Poletti, assessora al commercio, ha anticipato che Povegliano è stata ammessa al contributo ed ha aggiunto: «La nostra richiesta è di 250mila euro». Una cifra cospicua che si riverserà potenzialmente sulle 230 imprese commerciali del paese che svolgono attività riferibili al commercio al dettaglio, somministrazione alimenti, artigianato e ricettività turistica.

Un investimento che peraltro è solo una parte. «Il contributo regionale sarà circa un terzo del totale che andremo a investire - ha spiegato Poletti - I vari interventi sono strutturati finanziariamente anche con stanziamenti comunali, contributi di altri enti e capitali messi dai privati. Il valore complessivo della spesa per il territorio sarà di circa 723mila euro. Prevediamo di completare il tutto entro il 2023. I primi 75mila euro circa andranno, attraverso un bando, direttamente agli esercizi commerciali».

I progetti finanziati da Regione Veneto sono in tutto 20 e tra questi sono solo 2 quelli accolti in provincia di Verona, quello di San Pietro in Cariano e quello i Povegliano Veronese.