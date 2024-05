Potatura degli ippocastani in Viale della Repubblica, 6 saranno abbattuti

Tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio, tempo permettendo, è in programma un nuovo intervento di Amia in Viale della Repubblica, nel quartiere di Borgo Trento. Nel primo tratto del lungo viale, lato Ponte Risorgimento, saranno potati alcuni ippocastani mentre altri sei che non hanno superato le indagini strumentali saranno sostituiti. Gli alberi che saranno tagliati sono quelli che sono stati giudicati potenzialmente pericolosi in base alle prove di trazione e di tomografia, una sorta di fotografia della sezione del fusto alla base che permette di immortalarne precisamente le condizioni di stabilità.

Da alcuni giorni, sono stati affissi i cartelli informativi che riportano alle perizie di stabilità eseguite su ciascuna pianta soggetta a potatura o taglio. Nel frattempo, in accordo con il Comune di Verona, saranno definite le nuove specie da mettere a dimora nella prossima stagione favorevole e dunque indicativamente dopo l’estate, con l’arrivo del freddo. «Si tratta di un tempo d’attesa necessario, dettato dall’esigenza di rispettare i regolari ritmi della natura e tutelare così il benessere dei nuovi alberi», ha spiegato Francesco Donini, dottore forestale di Amia.

Tra gli altri interventi in corso in questi ultimi mesi, oltre a quelli effettuati nel parco antistante il cimitero monumentale, proseguono le potature, gli abbattimenti e le sostituzioni tra le alberature presenti nei cortili degli istituti scolastici, dove Amia sta lavorando ad uno screening di tutte le piante.

E tutti i dettagli sugli interventi al patrimonio arboreo sono consultabili nella nuova sezione "Alberature" inserita nella pagina "Verde Pubblico" del sito di Amia. Sono così a portata di click gli elenchi degli interventi e i documenti di studio di ciascun albero da sostituire.

Inoltre, il qrcode che rimanga alla sezione, è stampato e affisso sui cartelli informativi che vengono temporaneamente piantati anche in loco, alcuni giorni prima degli interventi in programma.

«La tutela del patrimonio arboreo cittadino è fondamentale ma altrettanto deve esserlo il rispetto della sicurezza e della pubblica incolumità e dunque alcuni abbattimenti, pur sempre supportati da altrettante nuove piantumazioni, sono inevitabili - ha spiegato il presidente di Amia Bechis - Con questa rendicontazione puntuale di lavori e perizie, intendiamo coinvolgere nella condivisione delle informazioni tutti i cittadini interessati».