Schede ospedaliere: «20 posti letto all'ospedale di comunità di Nogara e 24 a Le Betulle»

«Con la modifica delle schede ospedaliere approvata dalla Giunta e dalla Quinta Commissione vengono assegnati ulteriori 20 posti letto all’ospedale di comunità di Nogara e 24 alla struttura Le Betulle di Verona. Un ottimo risultato di squadra insieme all’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, che dimostra come la Regione Veneto sia sempre attenta alle necessità del territorio». Sono le parole del consigliere regionale della Lega Alessandro Montagnoli, che giovedì ha espresso la sua soddisfazione: «Si tratta di un segnale importante, che arriva a seguito di modifiche sostanziali anche alle altre strutture ospedaliere della provincia di Verona, che hanno ricevuto dotazioni di rilievo per rispondere alle necessità dei cittadini».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo Montagnoli «sia la struttura di Nogara che Le Betulle potranno così continuare a garantire gli alti standard dei propri servizi, con ulteriori posti letto. La sanità veneta si sta dimostrato, mai come in questo periodo, un punto di eccellenza. Per questo un ringraziamento particolare va al Presidente Luca Zaia, all'assessore competente Manuela Lanzarin e alla Giunta regionale.

È evidente che per qualcuno sia già iniziato il periodo di campagna elettorale. Si ostinano ad andare all’attacco con polemiche pretestuose e strumentali. Mi spiace che questo modo di fare politica vada ad interessare un tema delicato come quello della sanità, che sta a cuore a tutti i cittadini. Ultima in ordine di tempo la questione dell’ambulanza in Lessinia, che è stata prontamente smentita. L’attenzione verso il territorio è e continuerà ad essere la priorità della Lega e del presidente Zaia».