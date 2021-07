Da martedì 27 luglio consegna scaglionata delle pensioni nel Veronese

Poste Italiane comunica che in provincia di Verona le pensioni del mese di agosto verranno accreditate a partire da martedì 27 luglio per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 101 Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

In continuità con quanto fatto finora e con l'obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà in ordine alfabetico. I pensionati con i cognomi che iniziano con le lettere dalla A alla C avranno la pensione martedì 27 luglio, per i cognomi dalla D alla G l'accredito sarà mercoledì 28 luglio, dalla H alla M giovedì 29 luglio dalla N alla R venerdì 30 luglio dalla S alla Z sabato mattina 31 luglio.

Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini dai 75 anni in su che percepiscono prestazioni previdenziali in posta e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono richiedere, delegando al ritiro i carabinieri, la consegna della pensione a domicilio.

Poste Italiane ricorda inoltre che in più di 30 uffici postali veronesi è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Basta memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni per prenotare il ticket. Per gli uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l'app Ufficio Postale oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi.

Nel frattempo continua lo sviluppo digitale di tutti gli uffici postali del territorio. Negli uffici di Domegliara e Sommacampagna sono stati installati i nuovi gestori delle attese, i totem touch screen dotati di un display che consente non solo di selezionare l’operazione da effettuare in base alle proprie necessità, ma anche di prenotare il proprio ticket pur non essendo fisicamente in ufficio, tramite l'app Ufficio Postale o attraverso il numero WhatsApp 371500371.