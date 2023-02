A Verona Poste Italiane offre contratto a tempo indeterminato per operatore/operatrice di sportello in lingua araba

Poste Italiane fa sapere di star ricercando a Verona un candidato da inserire nella rete di "Uffici Postali Multilingue", come operatore/operatrice di sportello, il quale possegga un'«ottima conoscenza della lingua araba». È possibile inviare la propria candidatura tramite la pagina web https://www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html alla voce “posizioni aperte”.

Il candidato ideale, si legge nella nota di Poste Italiane, «è in possesso di diploma di scuola superiore quinquennale con votazione minima pari a 70/100 o 42/60 e un’ottima conoscenza della lingua araba». Verranno inoltre «valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta». Si offre «un contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro full time». Lavorare per Poste Italiane, sottolinea la medesima nota, «significa entrare in una grande squadra, fatta di oltre 120mila persone che con competenza, impegno e determinazione contribuiscono a raggiungere i traguardi aziendali partecipando allo sviluppo economico e sociale dell’Italia».

Cosa sono gli Uffici Postali Multilingue

In Italia ce ne sono già ventinove, sono gli uffici che Poste ha aperto nelle principali città italiane per «accogliere un pubblico fatto prevalentemente di cittadini stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese». Ai quali vanno poi aggiunti «i turisti e gli studenti stranieri richiamati dall’università». Per tutte queste persone, spiega la nota di Poste Italilane, «c’è la necessità di avere riferimenti per alcuni servizi essenziali: i documenti per essere in regola con le leggi italiane e poter quindi lavorare o studiare, gli strumenti per ricevere o inviare denaro all’estero, i telefoni e la connessione internet, un conto corrente per lo stipendio, strumenti per mettere in sicurezza i risparmi o per accedere ai servizi on line, a partire dall’identità digitale Spid». Si tratta, prosegue la nota di Poste Italiane, di «un esempio di inclusione perché offre alle persone la possibilità di essere cittadini, titolari di diritti e doveri».

L'Ufficio Postale di Verona Porta Organa

Secondo gli ultimi dati Istat citati da Poste Italiane, nel nostro paese risiedono 5 milioni e 193 mila stranieri, circa l’8,8% della popolazione totale. Nel Comune di Verona nel 2021 gli stranieri erano 39.218, le comunità più nutrite provenienti da paesi dell’Unione Europea, Asia centro meridionale e Europa centro orientale. Obiettivo del progetto multilingue di Verona Porta Organa, viene spiegato nella nota, «è proporre l’Ufficio Postale come un luogo di inclusione sociale, dove accoglienza, integrazione, prossimità, dialogo sono atti concreti per una clientela dinamica e variegata». Nell’ufficio postale di Verona Porta Organa «due operatori, un collaboratore interno e un consulente multilingue parlano inglese, francese, arabo e tagalog (filippino): la clientela può quindi rivolgersi al personale sapendo di poter contare su un importante aiuto per superare barriere linguistiche e culturali».

Mustapha l'impiegato delle Poste: «Parlo anche il dialetto veronese»

Mustapha Ayad lavora presso l’ufficio postale di Verona Centro. È nato in Marocco e, come viene riportato da Poste Italiane, si è trasferito da piccolo insieme ai genitori in provincia di Padova. Parla correntemente italiano, francese e arabo. Ayad ha iniziato a lavorare in qualità di operatore di sportello e attualmente è stato promosso alla funzione di collaboratore interno, in un percorso di crescita professionale. «Parlo anche dialetto, - racconta Mustapha - ho sempre vissuto in piccoli paesi e lì non si parla italiano. Sono cresciuto parlando dialetto padovano, ora anche veronese visto che abitiamo qui da anni. La clientela è diversificata. Veronetta è zona etnica, ci sono molte sottocomunità, la cui presenza è variata negli anni. Ad esempio, molti cittadini provenienti dal Marocco negli ultimi anni si sono trasferiti in Francia mentre abbiamo una nutrita presenza di cittadini dello Sri Lanka».

Mustapha poi aggiunge: «La comunità indiana viene da noi da fuori Verona, ormai ci conoscono e sanno di poter trovare ascolto in questo ufficio. Nel corso del 2022 abbiamo accolto anche diversi clienti provenienti dall’Ucraina. In generale le persone straniere si rivolgono a noi per fare lo Spid, che ormai è necessario per inoltrare qualunque tipo di richiesta, per aprire delle Postepay o per presentare richiesta di permesso di soggiorno. Abbiamo giornate in cui lavoriamo anche 15 richieste di permesso. Spesso gli stranieri sono ben informati e sanno esattamente ciò che devono fare, nonostante le difficoltà linguistiche e culturali. Ultimamente le persone sono un po’ stanche, il cambiamento che ha portato la digitalizzazione è faticoso. Nostro compito è aiutarle e sostenerle anche in questo processo. Gentilezza, disponibilità e attenzione nei confronti del cliente sono per noi la quotidianità», coclude Mustapha.

Presso l’ufficio postale di Verona porta Organa è a disposizione materiale informativo bilingue italiano/inglese. I cittadini possono richiedere, oltre ai tradizionali servizi come il pagamento dei bollettini e la spedizione della corrispondenza, la documentazione per la richiesta e il rinnovo dei permessi di soggiorno. L’ufficio dispone di un Atm Postamat per le operazioni di prelievo, pagamento bollettini, ricariche telefoniche e per la fruizione dei servizi legati al conto Bancoposta e Postepay. Sono inoltre disponibili i servizi più richiesti dai cittadini stranieri, come il trasferimento fondi con Moneygram, PostePay, PosteMobile, accettazione corrispondenza nazionale ed estera e spedizioni nazionali e internazionali. L’ufficio di via Porta Organa è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.