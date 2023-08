A Porta Palio migliora la viabilità grazie alla nuova segnaletica e alla chiusura di un passaggio ciclo-pedonale

L'amministrazione comunale di Verona ha fatto sapere che sono in corso d'opera alcuni interventi per endere migliore la percorribilità stradale della zona di Porta Palio, una delle più strategiche della città e interessata dal grande cantiere in via Città di Nimes per la filovia.

Secondo quanto riferito dal Comune, proprio per questo in viale dal Cero, viale Galliano e circonvallazione Raggio di Sole, nel tratto compreso tra via del Minatore a Corso Porta Nuova, sono in corso di svolgimento i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale di mezzeria, per garantire una più chiara identificazione della doppia corsia. Inoltre, in via Valverde all'altezza di largo Caldera, è stata realizzata la segnaletica di "Stop".

Per agevolare la circolazione dei veicoli, invece, sono stati chiusi gli attraversamenti pedonali e ciclabili collocati a sud-est della rotatoria di Porta Palio. Il passaggio resta aperto sul lato opposto consentendo il collegamento ciclo-pedonale in sicurezza fra via Piccoli e viale Galliano.