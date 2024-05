Parapetti danneggiati in un incidente: chiude al traffico il ponte in via delle Menegone

Mercoledì alle ore 15 il ponticello in via delle Menegone in Borgo Roma, a Verona, è stato chiuso al traffico dei mezzi per motivi di sicurezza, causa danneggiamento dei parapetti dovuti all’urto di un veicolo.

Sul ponte, che collega via Regina Adelaide a via delle Menegone, e che unisce il quartiere di Borgo Roma al policlinico, potranno transitare solo i pedoni.