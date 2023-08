Via la struttura provvisoria: pronti a partire i lavori per il nuovo ponte sul Tregnon

Inizieranno giovedì 31 agosto i lavori di smontaggio del ponte provvisorio prefabbricato e il cantiere per la realizzazione della nuova struttura definitiva di attraversamento del fiume Tregnon, lungo la strada provinciale 47a al confine tra Casaleone e Gazzo Veronese.

La nuova opera, larga 11,5 metri e lunga oltre 10, sarà a campata unica e ospiterà un marciapiede su entrambi i lati della carreggiata. Il ponte, che verrà realizzato in cemento armato precompresso, poggerà su nuove spalle. Verranno comunque mantenute, per migliorare la stabilità dei terreni, anche quelle realizzate per il ponte prefabbricato in acciaio, noleggiato e posato nel 2022 dopo la chiusura e la demolizione del vecchio manufatto sul fiume che aveva dato segnali di cedimento.

Lo smontaggio della struttura presente e la realizzazione della nuova, con un impegno di spesa da parte del Palazzo Scaligero pari a 740 mila euro, richiederanno circa 120 giorni di cantiere. La circolazione verrà sospesa dal 31 agosto al 28 dicembre. La viabilità temporanea prevede che il traffico proveniente da est e diretto a Maccacari e Gazzo Veronese venga deviato lungo la Sr 10, la Sp 23 e la Sp 47a/dir. Per il traffico proveniente da ovest e diretto a Sustinenza e Casaleone, è previsto il percorso inverso.

«La Provincia mette in sicurezza, con un nuovo ponte, un attraversamento del Tregnon utilizzato da famiglie e lavoratori per gli spostamenti quotidiani – sottolinea il Presidente Flavio Pasini –. Un’opera attesa dai territori di Casaleone e Gazzo. Per rendere transitabile la nuova struttura serviranno circa quattro mesi, pochi rispetto ad altri ponti. Chiedo perciò un po’ di pazienza agli utenti della provinciale: in breve tempo avranno a disposizione un’opera che garantirà la circolazione e la sicurezza per molti anni ancora».