Arriva il ponte provvisorio sul Tregnon, presto la riapertura della SP 47a

È arrivato nei giorni scorsi, dagli Stati Uniti al porto di Genova, il ponte prefabbricato a noleggio che la prossima settimana sarà posato sul fiume Tregnon lungo la Strada Provinciale 47a, al confine tra Casaleone e Gazzo Veronese. La struttura modulare in acciaio andrà a sostituire temporaneamente il vecchio manufatto che, nel giugno dello scorso anno, aveva presentato segni di cedimento tali da spingere la Provincia a interrompere la circolazione su quel tratto di strada e a demolire il vecchio ponte.

Dopo la posa sulle nuove spalle realizzate in cemento armato, i tecnici effettueranno le prove necessarie e il collaudo per garantire il passaggio in sicurezza dei mezzi. Sul nuovo ponte la circolazione sarà a senso unico alternato e consentita solo a veicoli di peso inferiore alle 26 tonnellate.

La riapertura del tratto della SP 47a è prevista tra la fine della prossima settimana e l’inizio della successiva.

La struttura che verrà installata, con una previsione di spesa pari a 145mila euro, consentirà di garantire la circolazione fino alle fasi iniziali della realizzazione del nuovo ponte, per il quale è pronto un progetto definitivo che prevede un investimento, già inserito in bilancio, di circa 600mila euro.