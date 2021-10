Con un ponte provvisorio sul Tregnon sarà riaperta la Strada Provinciale 47a

Entro la fine dell'anno, sarà posizionato un nuovo ponte provvisorio sul fiume Tregnon, lungo la Strada Provinciale 47a, tra Casaleone e Gazzo Veronese. La via di comunicazione è chiusa da fine giugno a causa di problemi statici rilevati sul vecchio manufatto. L'attuale ponte sarà parzialmente demolito per realizzazione le spalle di cemento armato sulle quali poggerà la nuova opera: una struttura in acciaio, modulare e a noleggio. Il ponte provvisorio, transitabile a senso unico alternato e vietato ai mezzi dal peso superiore alle 25 tonnellate, permetterà di riaprire la Provinciale. La spesa prevista, deliberata dal presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto attingendo dal fondo di riserva, è pari a 145mila euro. La Provincia ha comunque già inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 l’intervento di ricostruzione definitiva del vecchio ponte, per un importo di poco inferiore a 600mila euro, per il quale sono già stati affidati i servizi tecnici di progettazione ed esecuzione dei lavori e i servizi di laboratorio per le prove sui materiali.

«La ricostruzione del ponte richiederà tempo - ha spiegato Scalzotto - perciò era impensabile mantenere interrotta la circolazione in quella strada per uno o due anni. Abbiamo quindi individuato una soluzione temporanea che permetterà di riaprire la provinciale in tempi brevi mentre, in parallelo, procederemo con il progetto per la realizzazione della struttura definitiva».

La scorsa estate la soletta del ponte esistente, sulla Provinciale che collega le località Sustinenza e Maccacari, si era abbassata di alcuni centimetri probabilmente a causa di cedimenti all'altezza delle vecchie spalle risalenti a oltre un secolo fa. Evento che aveva portato la Provincia a sospendere immediatamente la circolazione sul manufatto.