Ponte sul progno di Avesa, studio di fattibilità approvato: «Primo passo per risolvere la situazione»

Si va verso una soluzione definitiva per collegare le due vie attraversate dal progno di Avesa a Verona. Si tratta di via Camposanto e della Consortia, situate in Seconda Circoscrizione, le quali erano collegate da un guado posto sul progno fino a settembre 2018, quando un violento nubifragio colpì la città e le sue zone montane, ingrossando molti torrenti, in particolare quello di Avesa, al punto da impedire il transito di mezzi e pedoni sul ponte di collegamento.

Il passaggio è stato definitivamente interdetto dopo i lavori di innalzamento delle sponde del torrente Avesa effettuati dalla Regione Veneto-Genio Civile per la messa in sicurezza dello stesso.

La volontà dell'Amministrazione comunale ora è quella di ripristinare il collegamento attraverso una nuova infrastruttura ad una sola corsia per il passaggio di auto e bici, con un marciapiede per i pedoni. Un ponte vero e proprio, dotato di sponde, per il quale la giunta ha approvato martedì lo studio di fattibilità che inserisce l’intervento nel piano triennale delle opere pubbliche, per una spesa ipotizzata di circa 400 mila euro.

«La mancanza del guado ha implicato disagi per i cittadini che devono attraversare questa zona - spiega l’assessore alle Strade Federico Benini -. La proposta di delibera approvata oggi è il primo fondamentale passo per risolvere definitivamente questa situazione, l’idea è di creare un nuovo ponte strutturato e sicuro, dotato anche di marciapiede per il passaggio dei pedoni».

«Da anni la cittadinanza di Avesa chiede alle Amministrazioni che si sono succedute un intervento per risolvere definitivamente una situazione di pericolo: quando il passaggio avveniva su un guado e, con maggior insistenza dall’alluvione del 2018 quando la chiusura del passaggio su via Camposanto ha portato problematiche di viabilità, traffico e inquinamento per tutto il quartiere - afferma la presidente della Seconda Circoscrizione, Elisa Dalle Pezze -. Come Seconda Circoscrizione, già dal precedente mandato, avevamo segnalato tutto questo e dall’insediamento di ottobre ci siamo mossi con gli assessori, gli uffici e gli enti terzi coinvolti affinchè si avviasse un percorso di risoluzione della questione. Ringrazio il Sindaco e la Giunta Tommasi per aver seguito le proposte della Circoscrizione che da anni lavora alla ricerca di soluzioni e risorse per realizzarle».

Sempre martedì 14 marzo, la giunta ha approvato lo studio di fattibilità di alcuni lavori di ripristino di opere di sostegno in strade e marciapiedi delle circoscrizioni che versano in uno stato di forte degrado e risultano pericolosi per la circolazione sia veicolare che pedonale.

Nello specifico, si interverrà in via Col Bricon, in Seconda Circoscrizione, per la pulizia, sistemazione e ricostruzione di tratti del muro di sostegno, delimitazione scarpata lato strada, costruzione cordolo sommitale e suo fissaggio nel terreno, modifica impianto raccolta e smaltimento acque piovane. In Terza Circoscrizione la strada interessata è via XXIV Giugno, dove verrà demolito il muro di sostegno stradale esistente, parzialmente divelto e danneggiato, e sarà ricostruito con la posa di guard rail sovrastante.

Quattro invece le strade che saranno messe in sicurezza in Ottava Circoscrizione. In via Caiò sarà realizzato un muro di sostegno modulare, in Contrada Maroni un paramento in calcestruzzo armato e l’inverdimento del muretto di sostegno con piante rampicanti. In Contrada Maroni "alta", demolizione e ricostruzione di tratto del muro di sostegno della strada, infine in via della Pineta intervento di consolidamento della scarpata in erosione attraverso l’impiego di terre rinforzate.