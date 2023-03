Ponte sul progno di Avesa. «Bene lo studio di fattibilità, venga messo a bilancio anche il progetto»

L'annuncio arrivato nei giorni scorsi da parte dell'assessore alle Strade per il Comune di Verona, Federico Benini, in merito all'inserimento nel bilancio comunale 2023 dello studio di fattibilità per il ponte sul progno di Avesa, tra via Camposanto e via Consortia, è stato accolto positivamente dal consigliere regionale e comunale per Forza Italia Alberto Bozza e dai consiglieri della seconda circoscrizione di Lista Tosi-Forza Italia Massimiliano Barbagallo e Patrizia De Nardi: «Una novità importante che segna sicuramente una svolta e un primo recepimento concreto alle richieste avanzate dai nostri gruppi in consiglio comunale e in seconda circoscrizione dal 2018».

Tuttavia Bozza, Barbagallo e De Nardi invitano l’amministrazione comunale a compiere uno sforzo in più, inserendo «nel bilancio 2023 anche il progetto esecutivo, in modo da accelerare i tempi di un iter comunque molto lungo, così da poter avere il ponte già nel 2026». Bozza spiega infatti che posticipare al 2024 il capitolo di spesa di 400 mila euro per il progetto esecutivo «significherebbe che l’opera sarebbe realizzata non prima del 2027 o 2028. Ricordo che Tommasi in campagna elettorale ha promesso la realizzazione del ponte prima della scadenza del suo mandato».

Tornando al percorso che ha portato all'annuncio, Bozza riconosce che i ritardi sono imputabili alla precedente amministrazione la quale «dopo quasi quattro anni di no alle nostre richieste, solo a inizio 2022 ha accolto il nostro ordine del giorno che poi ha dato il via alla decisione dell’amministrazione Tommasi, mi riferisco all’odg che chiedeva di inserire già nel bilancio 2022 i fondi dello studio di fattibilità per la progettazione e costruzione del ponte. Risultato raggiunto solo quest’anno, ma, ribadisco, ora serve uno sforzo in più».

Anche perché, dicono Barbagallo e De Nardi, «i cittadini di Avesa hanno raccolto oltre duemila firme per sollecitare la precedente amministrazione comunale a realizzare il ponte in Via Camposanto. Appelli costantemente caduti nel vuoto, come del resto sono stati bocciati tutti gli atti dei nostri gruppi politici proposti dal 2018, se si esclude l’Odg di Bozza approvato in consiglio comunale solo nel gennaio 2022».

Approvazione, ricordano i consiglieri, giunta con quasi quattro anni di ritardo dalle prime iniziative politiche e istituzionali presentate dal 2018 da Bozza e Flavio Tosi in consiglio comunale e da Barbagallo e De Nardi in seconda circoscrizione.