Ponte Nuovo, passaggio pedonale chiuso martedì per rimuovere un tronco

Martedì 23 gennaio il transito pedonale di Ponte Nuovo sarà chiuso al transito per tutta la giornata. Da Palazzo Barbieri spiegano che il provvedimento è necessario per permettere l’esecuzione di un intervento tecnico nel fiume Adige e più precisamente sotto la spalla di ponte Nuovo, lato San Tomaso. È da qui infatti che verrà rimosso un grosso tronco rimasto incastrato in alveo, la cui presenza ostacola il proseguo dei lavori in corso sulla struttura.

Per consentire quindi ai tecnici del Comune di Verona e ai reparti alpino-fluviali dei vigili del fuoco di effettuare l’intervento in sicurezza, il passaggio pedonale su Ponte Nuovo sarà chiuso dalle 8 di martedì 23 gennaio fino al termine delle operazioni.