Pali antisismici per Ponte Nuovo: sono entrate in funzione le trivelle

L'intervento ha preso il via nella mattinata di lunedì, portando alla chiusura del passaggio pedonale in orario diurno per sette giorni. «Parte una delle fasi decisive del cantiere, che ha necessitato di adeguati tempi di preparazione»

Entrate in funzione già lunedì mattina, su Ponte Nuovo sono arrivate le trivelle. Lo ha annunciato il Comune di Verona, sottolineando che, come da cronoprogramma, l'intervento è arrivato al "dunque", ovvero alla prima delle due fasi più impattanti e più pericolose dei lavori per la messa in sicurezza e ristrutturazione dell'infrastruttura: nello specifico, si tratta di dotare le due spalle del ponte di una nuova struttura antisismica, quella cioè che lo preseverà da eventuali fenomeni che potrebbero comprometterne la stabilità.

NUOVA FASE - L'intervento dunque riguarda entrambe le spalle dell'opera. Il braccio della trivella va a scavare in profondità sulla struttura portante esistente, fino al terreno. Ben 14 i nuovi piloni che saranno inseriti nelle due spalle del ponte, sette per ciascuna. All’interno dei pali sarà gettato calcestruzzo, mentre all’esterno saranno ricoperti di un’armatura in metallo.

Per questa nuova fase dei lavori è previsto un cantiere di 7 giorni. Martedì la trivella sarà operativa nella spalla del ponte lato via Nizza, dopodichè andrà a scavare sul lato opposto. Durante i lavori è stato chiuso il passaggio pedonale sul ponte al transito di pedoni e ciclisti, dalle 7.30 del mattino fino alle 17.30 circa: in orario diurno quindi, mentre gli operai sono al lavoro. Nel resto della giornata si potrà, invece, attraversarlo a piedi o in bici, in entrambe le direzioni, come indicato dai semafori provvisori in prossimità degli accessi al ponte.

Terminate queste delicate operazioni, verrà allestito il ponteggio sospeso su tutta la struttura e sotto l’impalcato per procedere con una nuova fase del cantiere, in corrispondenza della quale sarà riaperta una corsia mi marcia del ponte, quella in uscita dal centro storico.

«Parte una delle fasi decisive del cantiere – commenta l’assessore ai Lavori pubblici-, che ha necessitato di adeguati tempi di preparazione. Ora le trivelle sono al lavoro, 7 giorni di scavi pesanti, dalla superficie della spalla fino al terreno, per installate 14 nuovi piloni antisismici. Un intervento impattante ma risolutivo della situazione precaria in cui si trovava la struttura, in caso di rumori causati dalle trivelle chiedo ai cittadini di portare pazienza, si tratta di pochi giorni e concentrati nelle ore diurne».