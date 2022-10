Ponte Nuovo, una corsia di marcia verrà riaperta venerdì pomeriggio

Buone notizie sul fronte viabilistico a Verona: dalle ore 14 di venerdì apre infatti una corsia di marcia di Ponte Nuovo, quella in uscita dal centro storico, quella cioè in direzione piazza San Tomaso, che potrà essere percorsa sia dai veicoli provenienti da via Nizza che da lungadige Rubele.

Nelle intenzioni dell'Amministrazione di Verona la riapertura della corsia, chiusa dallo scorso novembre, dovrebbe portare sollievo non solo al traffico veicolare ma anche ai commercianti presenti nell’area del cantiere. Da qui alla fine dei lavori, la corsia rimarrà sempre aperta, ad eccezione di un breve periodo prima della riapertura definitiva.

Sempre aperto invece il passaggio pedonale che consente di attraversare il ponte a piedi. Il semaforo che avvisa i passanti rimane verde h24.

«Recuperiamo qualche giorno rispetto alla tabella di marcia, grazie al gioco di squadra apre infatti domani la corsia del ponte a senso unico di percorrenza - dichiara l'assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari -. Ora la viabilità rimarrà inalterata per quasi tutti i lavori, credo sia una notizia positiva sia per i cittadini che devono organizzare i propri spostamenti sia per i commercianti della zona. Questa è una delle fasi più complesse di tutto l'intervento, tuttavia il cantiere può procedere anche con il passaggio delle auto».