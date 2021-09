Lavori conclusi su Ponte Nuovo a Verona: la viabilità della zona torna alla normalità

È stato riaperto al traffico lunedì pomeriggio lungadige Rubele, a Verona, chiuso da fine agosto per i lavori propedeutici al rifacimento di Ponte Nuovo.



Ritorna quindi regolare la viabilità della zona; chi arriva da lungadige Rubele può infatti girare sia a destra su Ponte Nuovo, percorribile in entrambe le corsie, oppure accedere alla Ztl dal varco del lungadige lato centro storico. Per chi esce dalla Ztl, le opzioni tornano quelle precedenti al cantiere, svolta a destra sul lungadige Rubele verso San Fermo/Filippini o dritto su Ponte Nuovo in direzione piazza San Tomaso.