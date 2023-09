Ponte dell'Alpo «versa in condizioni di degrado e abbandono. Urge un intervento»

«Un sovrappasso lasciato a se stesso con veri e propri alberi che crescono lungo il ciglio della strada».

È il deputato di Fratelli d'Italia ed ex assessore del Comune di Verona, Marco Padovani, a parlare dello stato in cui versa il sovrappasso dell'Alpo: «Solo nell’ultima settimana ho ricevuto più di dieci segnalazioni dai residenti che ogni giorno si trovano ad affrontare il cavalcavia per gli spostamenti. La preoccupazione è data soprattutto dalla condizione in cui versa il ponte. Uno stato precario che richiede assolutamente interventi di manutenzione per i giunti e per l’asfaltatura del manto stradale. Considerato il volume di traffico quotidiano è indispensabile rifare anche la segnaletica orizzontale per poter garantire la sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti».

Padovani poi prosegue ricordando l'operato della precedente giunta comunale, di cui faceva parte: «Per la passata amministrazione, dove ero assessore a Strade e Giardini, la manutenzione dei ponti cittadini era una priorità. La Giunta Sboarina ha investito, solo per citarne alcuni, circa 3 milioni di euro per gli interventi strutturali di Ponte Nuovo, circa 2 milioni sul sovrappasso di viale Piave, circa 200.000 euro sono stati destinati ai ponti che attraversano il Canale Camuzzoni e 100.000 euro per la ricognizione di tutti i ponti cittadini, inclusi sovrappassi e ponticelli».

«Amministrare una città vuol dire anche questo occuparsi della gestione e manutenzione della città, non solo occuparsi di incarichi e poltrone. I veronesi meritano di vivere nella tranquillità e sicurezza più totale», ha concluso il deputato di FdI.