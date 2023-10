Pompili riforma la chiesa veronese, 70 nuove nomine e cambio di prospettiva

Nuove nomine e un cambio di prospettiva della chiesa veronese. È partita ieri, 5 ottobre, la riforma con cui il vescovo Domenico Pompili intende operare un rinnovamento ecclesiale nella provincia scaligera. Ed è partita dalla parrocchia di San Domenico Savio, nel quartiere di Borgo Milano, dove il vescovo ha riunito oltre 400 sacerdoti. Davanti a buona parte del clero veronese, Pompili ha elencato le circa 70 nuove nomine ed ha rimarcato la necessità di avviare un cambiamento incentrato su tre punti: sinodalità, missione e diaconia. E l'obiettivo annunciato è quello di immaginare «una rinnovata presenza di chiesa in grado di cogliere, con genialità e acutezza, ciò che oggi siamo chiamati a mantenere e ciò che invece va fatto cadere», ha spiegato il vescovo di Verona.

Tra i nuovi incarichi, si segnalano in particolare il nuovo vicario generale della chiesa di Verona, Osvaldo Checchini, che rimane anche parroco di Rizza. Roberto Campostrini, ora ex vicario generale, che il vescovo ha ringraziato per l’intelligenza, la passione e l’amabilità con cui ha svolto il suo compito, è invece il nuovo parroco di Santi Angeli Custodi, in zona Stadio.

La riflessione di Pompili, ha preso le mosse dal brano evangelico di Marco sulla chiamata dei primi discepoli. «Dall’incontro con il Signore inizia per quegli uomini un "camminare insieme" non da amiconi, ma da discepoli, all’insegna della fraternità - ha spiegato il vescovo - Camminare insieme li pone in un rinnovato impegno caratterizzato dall’annuncio del vangelo e dalla testimonianza della carità. Se la sinodalità dice la natura della chiesa, la missionarietà ne specifica il fine, che è quello di mettersi al servizio dell’intera umanità».

Concludendo, il vescovo ha precisato che "riassettare le reti", come nel testo evangelico di Marco, non vuol dire "resettare", ma semplificare, essenzializzare e far convergere. Questi gli obiettivi di un processo al cui coordinamento è stato chiamato Ezio Falavegna. In questa prospettiva il vescovo ha tenuto per sé il coordinamento dell’ambito della Pastorale, in attesa dell’esito di questo processo di riforma, e non ha nominato un nuovo direttore della Caritas per sostituire l’uscente Gino Zampieri, con l’intenzione di svolgere in prima persona il servizio alla carità anche per sottolinearne la vocazione trasversale a tutta la chiesa veronese.

«È necessario impegnarci ad avviare una riforma che richiede tempo, lucidità e passione, oltre che pazienza - ha precisato Pompili nel suo discorso ai preti - A tal proposito questo processo di riforma dovrà individuare due grandi ambiti di azione che sono l'annuncio e la testimonianza, tenuti insieme da una serie di servizi generali che faranno da collante tra queste due dimensioni. Sono consapevole dell’importanza che questo cammino di riforma non operi uno stravolgimento troppo veloce e radicale, ma che tenga conto delle caratteristiche e della storia della nostra diocesi e, nello stesso tempo, associ tutti i soggetti implicati, in particolare quelli impegnati nel servizio dei molteplici uffici e centri. Pertanto, attorno a questi due ambiti, annuncio e testimonianza, e all’area dei servizi, ritengo che si debba operare un cammino di riforma, dando anche una nuova configurazione alla responsabilità che alcune persone saranno chiamate ad assumere, nel coadiuvarmi in questo compito di servizio alla vita e alla comunione nella nostra chiesa locale, proprio nella prospettiva della sinodalità, della missionarietà e della diaconia. L’obiettivo ultimo dell’evangelizzazione e della testimonianza è la chiusa dell'esortazione apostolica a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica».