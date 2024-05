Perdite occulte di acqua, ecco la polizza che salva dalle maxi-bollette

Chi si è visto arrivare una bolletta dell’acqua dieci volte superiore rispetto alla solita ha imparato bene cosa sia una perdita occulta. Si tratta di perdite non immediatamente visibili nell’impianto privato, come rotture di tubi interrati con l’acqua che si infiltra nel terreno o rottura di tubazioni all’interno di pareti o pavimenti, che quindi non vengono riparate tempestivamente e generano consumi molto elevati d’acqua, con conseguenti bollette elevate.

Ora, gli utenti di Acque Veronesi potranno tutelarsi da queste spese impreviste con un’assicurazione che, con un premio modesto, coprirà i maggiori costi dovuti alle perdite occulte a valle del contatore e quindi non di competenza del gestore. L’assicurazione sarà disponibile sia per privati, che per condomini e imprese, con costi diversi a seconda della tipologia e del consumo annuo.

La polizza, che Acque Veronesi ha stipulato in accordo con il Consiglio di Bacino e alcune associazioni dei consumatori (Adiconsum, Movimento Consumatori Verona, Lega Consumatori Verona) è stata presentata dal presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli, del presidente del Consiglio di Bacino Bruno Fanton, dal direttore delle aree amministrazione e commerciale di Acque Veronesi Andrea Guastamacchia e dei rappresentanti dell associazioni dei consumatori Davide Cecchinato, Monica Multari ed Emanuele Caobelli.

Gli utenti che vorranno aderire alla polizza verseranno un premio contenuto, (dai 6 ai 18 euro all’anno, in base al consumo medio annuo, per i domestici residenti per abitazione) e, in caso di accertamento dell’esistenza di una perdita occulta, si vedranno riconoscere dall’assicurazione il maggior costo sostenuto per l’acqua consumata imputabile alla perdita, dopo l’applicazione delle tutele già riconosciute da Acque Veronesi. In sostanza, in caso di perdita occulta, l’utente assicurato pagherà il costo del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione che avrebbe utilizzato in assenza di perdita.

A tutti gli utenti, anche quelli non assicurati, Acque Veronesi comunque rimborsa già l’intera maggiorazione dei costi di fognatura e depurazione sul consumo anomalo ed applica uno sconto di circa il 60% dell’acqua consumata a causa della perdita.

E in occasione dell’avvio di questo nuovo servizio, Acque Veronesi ha voluto inviare a tutti gli utenti un questionario di gradimento sull'azienda e sulle sue attività. Agli utenti domestici che compileranno il questionario e attiveranno (o hanno già attivato) la domiciliazione bancaria e la bolletta via e-mail, Acque Veronesi regalerà la polizza perdite occulte fino al 31/12/2024. La polizza si rinnoverà poi automaticamente.

«La polizza è uno strumento che Acque Veronesi ha voluto per i suoi utenti e, proprio per questo, le sue clausole sono state concordate con le associazioni dei consumatori e con il Consiglio di Bacino, che è l'autorità di controllo di Acque Veronesi. Questo la rende vicina alle esigenze dei cittadini e per loro vantaggiosa. Oltre a ciò, oggi presentiamo un questionario di gradimento che manderemo a tutti i nostri 358.000 utenti, per conoscere la loro reale percezione sulle nostre attività. Ciò ci offrirà importanti spunti per continuare a migliorare le nostre attività a favore dei nostri utenti».

«La questione delle perdite occulte è conosciuta e consolidata - ha aggiunto il presidente del Consiglio di Bacino dell'Ato Veronese Fanton - A completamento delle ordinarie iniziative volte a limitare il più possibile i danni, che ricadono sugli utenti, si è disposta, con l'indispensabile collaborazione di Acque Veronesi, la possibilità per l'utenza di sottoscrivere una polizza del costo di pochi euro, a garanzia del pagamento delle bollette a seguito delle "famigerate" perdite occulte, che in taluni casi possono essere di importi pesanti. E Davide Cecchinato, a nome delle associazioni di consumatori veronesi ha concluso: «Accogliamo con favore l’istituita procedura assicurativa a copertura delle perdite occulte. Gran parte dei reclami presentati dalle associazioni riguardano questo tema e una soluzione anticipata come quella proposta può calmierare il contenzioso».

Da ricordare, infine, che il monitoraggio delle perdite sull’impianto idrico privato è responsabilità di ogni cittadino o impresa, mentre il gestore, in questo caso Acque Veronesi, è responsabile della rete fino al contatore. E fa parte dell’impianto privato tutto il complesso di tubazioni che parte dall’uscita del contatore, passa per i punti di utilizzo e raccoglie l’acqua usata fino al pozzetto di ispezione della fognatura.