La polizia di Stato a cavallo: una tradizione antica si racconta a Verona per Fieracavalli

La polizia a cavallo vanta una lunga tradizione. Le origini del reparto risalgono, infatti, al 1860, un periodo nel quale il nuovo corpo si distingueva in particolare nella repressione del banditismo

Fino al 6 si svolgerà presso Veronafiere la 124esima edizione di Fieracavalli, rassegna annuale di riferimento nel panorama equestre internazionale che, come ogni anno, richiamerà a Verona migliaia di visitatori e appassionati del settore. Nel corso della rassegna, numerose sono le iniziative che vedranno coinvolta la polizia di Stato, ospite d’onore, anche quest’anno, con la fanfara a cavallo e due pattuglie ippomontate, provenienti dalle squadre a cavallo delle questure di Roma e Torino.

La polizia a cavallo vanta una lunga tradizione: la sua storia si snoda attraverso le più importanti vicende del nostro paese. Le origini del Reparto risalgono, infatti, al 1860, periodo nel quale il nuovo corpo si distingueva in particolare nella repressione del banditismo. La fanfara a cavallo della polizia di Stato nasce per dare enfasi alle trombe e ai tamburi, secondo una consolidata tradizione alla quale si devono le prime marce militari. Erede e custode delle più antiche tradizioni della cavalleria, propone un’immagine altamente suggestiva per la particolare fusione tra la musica e l’equitazione, una tra le più antiche e nobili discipline sportive.

Quest’anno, la fanfara a cavallo della polizia di Stato si esibirà ogni sera durante il prestigioso Gala D’Oro Meraviglia, eseguendo brani che spaziano dalla musica classica a quella contemporanea. Oltre a servizi di rappresentanza e vigilanza all’interno del quartiere fieristico, la fanfara a cavallo e le pattuglie ippomontate della polizia di Stato parteciperanno 6 alla sfilata “Verona in Carrozza”, parata di carrozze e gruppi di cavalieri che, dopo aver percorso le vie cittadine, si fermeranno davanti alla maestosa Arena, dove la fanfara a cavallo omaggerà le autorità e la cittadinanza con una breve esibizione.

Per conferire maggior prestigio alla partecipazione della polizia di Stato alla manifestazione, la questura di Verona allestirà, all’interno del padiglione 4, uno stand istituzionale dove saranno collocate selle, finimenti e uniformi storiche del reparto a cavallo e dove verrà esposta anche la Lamborghini Huracan in dotazione alla polizia di Stato.