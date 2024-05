Da Linate a Verona su un bolide per la consegna di organi salva-vita

Dall'aeroporto lombardo di Linate all'ospedale di Verona per consegnare organi salva-vita. Nei giorni scorsi, la polizia locale brianzola di Meda ha avuto il compito di trasportare tre organi utili per salvare dei pazienti a Milano e nel capoluogo scaligero. Una missione che gli agenti hanno potuto compiere grazie ad un'auto ad alte prestazioni a loro disposizione, una Alfa Giulia turbo Q4 che può sfiorare i 230 chilometri orari e che viene utilizzata per il trasporto urgente di organi.

La missione è stata riferita da MonzaToday e ha visto gli agenti della polizia locale di Meda sfrecciare dall'aeroporto di Linate per consegnare gli organi prima al policlinico di Milano e poi all'ospedale di Verona.

La consegna è stata effettuata con il bolide in dotazione alla polizia locale da fine novembre per il trasporto organi di emergenza. Il trasporto avviene spesso tra le province della Lombardia, ma in quest'ultimo caso gli agenti sono andati anche oltre i confini regionali.

Il veicolo è stato acquistato con un investimento di circa 76mila euro nell'ambito di un progetto formalizzato dal Comune di Meda in una convenzione con l'Azienda regionale emergenza e urgenza della Lombardia per il trasporto di organi nel Nord Italia.