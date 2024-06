Da Mattarella alla premier Meloni, ma anche ministri e i presidenti di Camera e Senato: tutti in Arena il 7 giugno

Il prossimo 7 giugno l'Arena di Verona, il teatro all'aperto più grande del mondo, accoglierà un evento straordinario, trasmesso in mondovisione dalla Rai. Il ministero della cultura celebrerà infatti l'Opera italiana in una serata unica, dedicata al canto lirico e alla musica che ha segnato la storia dell'Italia e del mondo intero. La serata vedrà la partecipazione dei più grandi nomi della lirica mondiale.

Tra gli artisti già annunciati figurano Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, Ludovic Tézier, Vittorio Grigolo, Luca Salsi, Eleonora Buratto e Francesco Meli. Ma questi sono solo alcuni dei grandi protagonisti dell'evento che si esibiranno sul palco dell'Arena di Verona. A loro si uniranno infatti anche le straordinarie performance di danza di Roberto Bolle e Nicoletta Manni, rendendo la serata ancora più magica. Ad accompagnare i solisti saranno ben 160 professori d'orchestra e 300 artisti del coro, selezionati dalle principali Fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Insomma, un vero e proprio trionfo della musica e dell'arte, uno spettacolo che si preannuncia sensazionale e che verrà diretto dall'eccezionale maestro Riccardo Muti.

A condurre il pubblico in questo affascinante viaggio attraverso le opere che hanno fatto la storia della musica italiana saranno Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti. Tre personalità di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo italiano che, attraverso anche racconti e aneddoti curiosi, accompagneranno gli spettatori alla scoperta dei segreti e delle curiosità del mondo dell'Opera.

L'evento non vedrà solo illustri protagonisti sul palco, ma anche in platea. Tra il pubblico areniano della serata è infatti prevista la presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni nazionali. Ad essere data ormai per certa è la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il quale sarebbero già stati effettuati i necessari sopralluoghi al fine di garantire la massima sicurezza. Non dovrebbe poi mancare, salvo impedimenti ad oggi imprevedibili, anche la premier Giorgia Meloni che avrebbe infatti confermato la sua partecipazione all'eccezionale evento in programma all'Arena di Verona.

Proseguendo nell'elenco degli ospiti di spicco, oltre ai delegati Unesco e agli ambasciatori, dovrebbero esserci anche i presidenti sia di Camera e Senato, ovvero il veronese Lorenzo Fontana ed Ignazio La Russa, peraltro entrambi non nuovi all'appuntamento con la "prima" in Arena, avendo tutti e due già partecipato anche lo scorso anno. Tra i rappresentanti istituzionali annunciati figurano quindi diversi ministri, tra questi Francesco Lollobrigida Adolfo Urso e lo stesso ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Una lista che, di qui al 7 giugno, potrebbe verosimilmente ancora allungarsi, facendo così ancor di più di Verona il fulcro della vita culturale e politica italiana per una notte.