Musica e passerella di politici: le immagini dalla grande serata all'Arena per celebrare l'Opera italiana patrimonio dell’umanità

Una serata-evento senza precedenti si è svolta venerdì 7 giugno all'Arena di Verona, per celebrare la grande Opera italiana, riconosciuta come patrimonio mondiale dell’umanità dall'Unesco. L'evento, organizzato dal ministero della cultura in collaborazione con la Fondazione Arena di Verona, ha visto la partecipazione delle più alte cariche dello Stato. Erano infatti presenti ieri sera il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti della Camera e del Senato, rispettivamente il veronese Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, oltre a numerosi ministri e ambasciatori.

L'iniziativa non solo ha celebrato il riconoscimento Unesco, ma si propone anche di diventare un appuntamento annuale itinerante, che potrà essere ospitato ogni volta in luoghi simbolo e iconici dell’Opera. In quest'occasione, l'Arena di Verona ha ospitato una vera e propria passerella di star della lirica, rendendo così un omaggio unico al Canto lirico italiano. Sono state eseguite alcune fra le pagine più belle dell’Opera italiana da molti dei migliori interpreti del mondo: Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, Ludovic Tézier, Vittorio Grigolo, Luca Salsi, Eleonora Buratto e Francesco Meli.

L'evento è stato peraltro trasmesso in mondovisione dalla Rai e ha visto la partecipazione di una grande orchestra composta da 160 elementi e un coro di 300 artisti provenienti dalle Fondazioni lirico sinfoniche italiane. La serata ha avuto inoltre come protagonista il maestro Riccardo Muti, che ha diretto la prima parte dello spettacolo. Muti, ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo, è infatti salito sul podio dell’anfiteatro areniano per dirigere brani emblematici della grande opera italiana. Tra le opere eseguite vanno sicuramente ricordate il "Guglielmo Tell" e la "Norma", ma anche il "Nabucco" e il "Macbeth", oltre alle grandiose pagine sinfoniche e corali tratte da "Mefistofele" e "Manon Lescaut". La serata è stata condotta da Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti.

La Grande Opera italiana patrimonio dell'umanità - 7 giugno 2024 / immagini per gentile concessione di Fondazione Arena di Verona