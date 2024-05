Polemica sull'arte a Verona: per Bisinella non c'è una programmazione di qualità, Battaggia la bacchetta

L'arte è ancora al centro della discussione tra opposizione e maggioranza del Comune di Verona. In particolare, è Patrizia Bisinella ad attaccare sull'offerta culturale del capoluogo scaligero, ritenendola non adeguata, che è stata poi bacchettata da Alberto Battaggia, il quale ha voluto sottolineare alcuni aspetti relativamente a tale questione.

L'attacco di Bisinella

«L’Italia si riscopre amante della cultura e delle mostre d’arte e Verona, anche su questo tema, è ferma al palo», ha incalazato Bisinella, consigliera capogruppo di Fare con Tosi in Consiglio Comunale a Verona, facendo riferimento alla delibera approvata a Palazzo Barbieri in merito ad un nuovo progetto di valorizzazione della cultura e dell’arte contemporanea in città, coinvolgendo attivamente cittadini, associazioni e comitati, e riprendendo il dialogo con Fondazione Cariverona sul futuro di Palazzo Forti.

«Ancora una volta questa Amministrazione ci riempie di chiacchiere - insiste Bisinella - e per mancanza di idee proprie deve rivolgersi ad altri e nel frattempo, trascorsi due anni pieni dall’insediamento di Tommasi, risulta assente una pianificazione strategica concreta della cultura museale in città. Verona vive della sua bellezza intrinseca, ma nessuna attività, se togliamo ovviamente il cartellone areniano e dell’estate teatrale veronese, legata a mostre o esposizioni artistiche risulta essere attrattiva per la Città. Mentre Monet a Padova porta più di 70mila visitatori in meno di due mesi, con un indotto turistico stimato dall’Amministrazione patavina tra i 10 e i 15 milioni di euro, mentre Rovigo si spende per la splendida esposizione di Toulouse-Lautrec, frattanto che Brescia ospita i Macchiaioli con oltre 100 opere esposte, a Verona stagna il silenzio tombale, come se potessimo permetterci di non fare nulla visto che la città è già bella così. Ultima mostra degna di nota le fotografie di Robert Doisneau che, dopo aver fatto il giro d’Italia, si è fermato da noi in Gran Guardia fino a metà febbraio. Lontani sono i tempi di Mirò e Picasso, degli Impressionisti o del Mantegna. Lontane le esposizioni all’AMO su Tamara De Lempick, Toulouse Lautrec, Botero, Maria Callas, nomi che hanno portato numeri importanti e grandi incassi e che nei loro commenti sprezzanti gli amministratori attuali hanno dimostrato di non conoscere».

La consigliera dell'opposizione poi ha poi concluso: «In un mondo sempre più connesso, in cui il processo di scelta delle mete turistiche da parte del pubblico avviene sempre più attraverso social e pubblicità online, basta digitare su Google "mostre a Verona 2024" per restare annichiliti dal nulla che ne emerge. Non fosse per la passione e il grande impegno di privati, come la famiglia Carlon alla quale Verona deve essere grata per la realizzazione di Palazzo Maffei, nessuna attività è in programma nella nostra città. Forse l’intenzione è quella di puntare tutto sul quadro di Giulietta e Romeo (con annessa statuetta di marinaretto..) costato caro ai cittadini veronesi ed esposto con orgoglio nella Casa di Giulietta».

La bacchettata di Battaggia

A rispondere alle parole di Bisinella è Alberto Battaggia, consigliere comunale di maggioranza con la lista Damiano Tommasi Sindaco e presidente della Commissione Cultura e Turismo, il quale ha ripercorso le tappe vissute negli ultimi anni dal Comune di Verona in merito alle esposizioni culturali, partendo proprio dall'operato delle Amministrazioni Tosi.

«Sorprendono non poco le critiche della consigliera Bisinella ai presunti ritardi dell’attuale amministrazione nel campo delle mostre d’arte. Per programmare delle esposizioni occorrono spazi, risorse, idee. Vediamo come stavano e stanno le cose.

Le grandi stagioni espositive di Palazzo Forti, che fecero di Verona per anni, con Giorgio Cortenova, direttore della Galleria d’Arte Moderna ivi ospitata, un punto di riferimento nazionale per l’arte contemporanea, furono interrotte dalla sciagurata vendita dell’immobile, già restaurato a spese del Comune su progetto di Libero Cecchini, a Cariverona, decisa dalla giunta Tosi, nel 2010, per fare cassa. Due anni dopo fu la volta di Palazzo del Capitanio. Si governava così.

Negli anni successivi, il Comune, che aveva avuto, all’atto della vendita, per 20 anni, la gestione dell’immobile, non seppe proporre alcun progetto sensato di gestione culturale, ad eccezione del fallimentare Arena Museo Opera, concepito da Fondazione Arena, che arrancò per sei anni e poi chiuse. I costosissimi ed infecondi tentativi di delegare le politiche culturali alle mostre di Goldin, dimostrarono che l’arte non si compra per corrispondenza. La Galleria d’Arte Moderna fu trasferita nella inadeguata sede di Palazzo della Ragione, ristrutturata da Afra e Tobia Scarpa per mostre temporanee e costretta invece ad ospitare, in buona parte degli spazi, collezioni permanenti. Nel frattempo, l’unica possibile sede comunale prestigiosa disponibile, la Gran Guardia, iniziò ad essere gestita come una sala civica qualsiasi, ospitando di tutto e di più in un caotico calendario di iniziative inconciliabile con le esigenze di una seria programmazione espositiva».

Battaggia ha poi sottolineato come siano state comunque organizzate rassegne di valore: «Ciò nonostante, pur nei nuovi limiti dati dalla mancanza di spazi e dalla crisi della finanza pubblica, Musei civici e Gam hanno continuato meritevolmente a promuovere esposizioni anche di altissimo livello, come quella su Giovan Francesco Caroto o l’attuale mostra “Et in Aracadia Ego”, di un artista di fama mondiale come Giulio Paolini, visitabile alla Gam fino al 24 agosto.

In questi anni di difficoltà, tuttavia, il mondo dell’arte contemporanea veronese è stato vivificato dalla attività di numerose gallerie d’arte, anche di livello internazionale; dal protagonismo di un collezionismo privato competente e lungimirante; dalla attività di diverse istituzioni formative e commerciali. La fiera ArtVerona è cresciuta fino ad assumere una dimensione nazionale. L’Università di Verona ha fatto delle sedi di Santa Marta e Ca’ Vignal, grazie a Giorgio Fasol, due musei di arte contemporanea. Palazzo Maffei è diventato un punto di riferimento per la collettività ed il turismo culturale. L’Accademia di Belle Arti statale di Verona, che è anche scuola di Alta Formazione Artistica, e l’Accademia Cignaroli, svolgono da sempre un prezioso ruolo formativo per la nostra comunità e non solo.

Esiste perciò un’articolata e vivacissima presenza di attori, istituzionali e non, pubblici e privati, che alimenta il movimento dell’arte contemporanea veronese a tutti i livelli: culturale, formativo, turistico, commerciale. La manifestazione di interesse che il Comune si appresta a pubblicare, primo passo istituzionale del progetto ArtiVer elaborato in questi mesi dal sottoscritto, è intesa a coinvolgere organicamente, per la prima volta, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati di cittadini, al fine di valorizzare ed esaltare l’apporto, che ognuno di essi già esprime, in una articolata strategia comune. Otto galleristi veronesi e dieci collezionisti veneti e lombardi hanno già creato due associazioni appositamente per questo motivo».

Il presidente della Commissione Cultura e Turismo ha così concluso la propria replica: «Riattivare Palazzo Forti come centro museale ed espositivo; promuovere permanentemente sul territorio, periferie comprese, arte e cultura; concepire progetti di rigenerazione urbana in aree dismesse; riorientare i flussi turistici articolando e coordinando l’offerta culturale; rafforzare l’immagine attrattiva ed internazionale della città non sono "chiacchiere", ma obiettivi assai concreti a cui Verona può ambire armonizzando le risorse materiali, professionali, progettuali (pubbliche e private) di cui riccamente dispone in un “ecosistema dell’arte contemporanea veronese».